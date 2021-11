Falsa batucada

Tras mi poca experiencia personal en financiación –ejemplo: vivir en la época del impuesto revolucionario–, me sorprende que sea Bildu (con más conocimiento) quien quiera denunciar otras prácticas como "puerta giratoria" y "red clientelar". Recuerdo la denuncia de Bildu en el Ayuntamiento de Lemoa contra el secretario municipal por realizar actividades profesionales por su cuenta, y denunciaba la "red clientelar"... En el año 2021 se constata que el Ayuntamiento de Izurtza (Bildu, con secretaria municipal) contrata para informes legales al secretario o ex secretario municipal del Ayuntamiento de Otxandiano (Bildu), a través de una empresa de abogados de la que este es socio. Aunque esta contratación fuera legal no parece ética, habiendo muchos abogados jóvenes buscando trabajo. ¿Es que hay que pagar favores a personas del partido? En septiembre de 2021, en pleno municipal de Izurtza, se solicitaron explicaciones sobre la legalidad de dicha contratación hasta el momento no ha habido respuesta. Quizás hasta hayan desaparecido las preguntas del pleno municipal de Izurtza a causa de un virus informático. La batucada de Bildu en la prensa no viene acompañada de medidas en los ayuntamientos que gestionan. Aditzaile onari, hitz gutxi. A buen entendedor pocas palabras bastan.