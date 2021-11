El dinero público no es de nadie

Cuánto me acuerdo de Carmeliña Calvo Poyato, cuando veo el dislate que tienen nuestros políticos con el dinero público, y en especial con la Y vasca del tren AVE. Algún lumbreras ha tenido la genial ocurrencia de poner la estación del AVE de Bilbao, dicen que provisionalmente, en Basauri. Creo que han enloquecido nuestros políticos autonómicos y nacionales con el AVE de mal agüero, mientras que las líneas de ferrocarril que usan los trenes que llevan al ciudadano trabajador a su quehacer diario, se encuentran en estado comatoso, con material de hace más de veinte años y unos trazados de vía de hace un siglo, en muchos casos con vía única y tramos sin electrificar. Para qué queremos el AVE si no tenemos conexiones con Gasteiz y sin idea de cuándo empezaran las obras para unir la Y del AVE con Gasteiz y Burgos. Aún recuerdo el disparate del exlehendakari Patxi López, cuando encargó un estudio que costó 300.000 euros a las arcas autonómicas, para unir por ferrocarril Bilbao con Castro Urdiales, aplicando en aquella ocasión la teoría de Carmeliña: "El dinero publico no es de nadie".