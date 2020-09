Colegios a su suerte

¿Qué va a pasar con los alumnos que tengan varios hermanos en diferentes niveles educativos? ¿Cómo se van a crear los famosos grupos burbuja, teniendo en cuenta que al salir de la escuela tienen vía libre para hacer cualquier tipo de extraescolar siempre que no sea dentro del centro? ¿Cómo se va a proteger una maestra de Infantil si va a recibir una sola mascarilla quirúrgica al día? Por todo ello consideramos que desde la administración no se están cumpliendo las medidas prometidas, abandonado a su suerte a los centros, dejando caer sobre ellos toda la labor organizativa y toda la responsabilidad sanitaria y dejando en una situación de alto riesgo al personal docente, el alumnado y las familias. Esto no es lo prometido por lo que, por favor, no intenten vendernos una imagen de control y seguridad. NOTA DE REDACCIÓN. Las cartas no deben superar los 500 caracteres y deben estar identificadas. DEIA se reserva el derecho a la edición de las mismas.