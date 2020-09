Raciones enteras, medias raciones

¿Por qué en algunos bares y restaurantes de Bizkaia, (me ceñiré al lugar donde resido), no sirven medias raciones de rabas, mejillones, etcétera, convirtiendo el servicio en mediocre, absurdo, perdiendo clientela (que más tarde lloran), y dando sensación de incompetencia en un negocio del que se supone viven? ¿Cuál es la razón, si a mi acompañante no le gustan las rabas y a mí sí, por ejemplo, y pide otra cosa, tenga que meterme toda una ración? Afortunadamente estos lugares tan son cada vez más excepcionales. Me choca que haya hosteleros que lagrimeen por las pérdidas debido a la maldita pandemia, pero no parece afectarles mucho malograr consumidores. Ya hay establecimientos que van cambiado la metodología porque saben muy bien de qué va el negocio y cómo gestionarlo. En justa reciprocidad, estos establecimientos que ya no solo sirven raciones enteras, con sentido común probado, contarán siempre con nuestra presencia.