Vacaciones, no para el hambre

El pobre Gobierno, de vacaciones, no se ha enterado que su plan estrella –o estrellita, porque era miseria para aliviar la actual miseria–, después de casi tres meses, ha fracasado rotundamente. Sí, aunque el hambre no espera, todavía no se ha distribuido el 99%, es decir, prácticamente nada, de la ayuda de un mínimo vital prometida solo a la cuarta parte de los reconocidos como más pobres. "No ha cobrado nadie", dice UGT. "Es un desastre" claman los directores de servicios sociales. Y conste que el escudarse, como a veces se hace descaradamente. en que otro Gobierno habría hecho aún menos, aunque fuera verdad, y más si cabe en ese caso, en que ni siquiera como ha protestado desde la oposición- constituye un intolerable chantaje a toda la ciudadanía.