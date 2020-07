Hoja de ruta real

Creo que aún estando en campaña electoral, hay que tener sentido común, altura de miras y visión de futuro. Hay que dar proyectos€ reales, no quimeras, proyectos con sentido, realizables y tener una hoja de ruta, que sé que la tienen la mayoría de los partidos, pero es una hoja ya muy vista y que no lleva a ninguna parte: "Todos contra el PNV y leña al mono". No hace falta programa, hace falta un enemigo común, ese es€NOTA DE REDACCIÓN. Las cartas no deben superar los 500 caracteres y deben estar identificadas con nombre y apellidos de su autor, así como la dirección, teléfono y el DNI. DEIA se reserva el derecho a la edición de las mismas.