El combate político es a ideas

¿Han hechoalgo que no hayan hecho antes otros políticos? No. ¿Han hecho estos tres hombres lo mismo que cualquier representante neocón al, como relatan en El Confidencial ("Empresarios catalanes sondearon a Otegi y Pernando Barrena para dar un)? Por supuesto. Y esto no es malo si no cobran comisiones por ello o les ayuden a financiar campañas. Pero lo que tampoco pueden Otegi, Barrena y Rodríguez es señalar o censurar a quien haga lo mismo que hacen ellos.Solo con ver que las noticias versaban sobre lo que soltaba un tipo quey que, como se ha ido viendo sobre la marcha, estaba más preocupado de no volver a Venezuela que de las consecuencias de sus otros actos (como las acusaciones de financiación irregular de Podemos), era posible barruntar que el tema iba a tener tanto recorrido como cada medio quisiera darle. Así ques una buena noticia: cierra todos los culebrones y, de paso, la sangría del crédito de la política española, que es lo más importante.Lo sucedido durante el fin de semana enes gravísimo: el paso atrás dado por la justicia de aquel países un ataque a nuestro avance como civilización. Un ataque que hay que combatir frontalmente. La periodista Rocío Vidal lo tuiteaba muy bien y muy clarito: "No os confundáis, lo que está pasando en EEUU no va de 'proteger la vida'. Si así fuera,y la brecha social. Esto va del control y poder sobre los cuerpos de las mujeres. Y nos tendrán enfrente". Así tiene que ser.Somos unos promiscuos y por eso mandamos a nuestras mujeres a abortar mientras nos dedicamos al fornicio, al placer egoísta, y con ello, a la despoblación: porque si no hay niños y niñas en los pueblos de España y, por extensión, en los de Euskadi, es porque lo hacemos con condón. O peor: a pelo pero después abortamos. Porque el sexo, amiguis, ya lo dice en unasel vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, tiene un objetivo: "Su finalidad es la de la procreación", y s. La culpa es de quienes dedican "su existencia a satisfacer sus deseos sexuales" (EPE).como pretende hacernos creer,y sentiría como suya también la masacre a inmigrantes en la frontera entre Marruecos y España que hemos visto recientemente. Personas que solo decidierony que han dejado en el camino hasta su vida. Quique Peinado lo describía con trágico acierto en Twitter: "Muchos de los migrantes que trataban deprovenían de Sudán del Sur, huían de una guerra y allí nadie te saca ni hay corredores humanitarios. No sé si alguien puede imaginar cómo ha sido su viaje".