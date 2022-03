3-M sin verdad

El rechazo a investigar en comisión parlamentaria del Congreso los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz requiere más explicaciones que una respuesta de manual de espantar pesados. Quizá el representante del PSOE Héctor Gómez crea que, con mostrar voluntad y concluir que no es el lugar, es suficiente. No lo es. Los tres compromisos éticos con esos cinco trabajadores tiroteados por la Policía Armada se pierden en renuncias sucesivas en materia de justicia, por parte del estamento español; en consecuencia, también de reparación. No se les puede negar también la verdad.