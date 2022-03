No huele nada bien

¿Ni un número era real?

No está bien

Cuca Gamarra (PP): "Es muy fácil buscar un eslogan y hablar de 20.000 millones, pero resulta que el Ministerio (de Igualdad) tiene 500. Yo me pregunto para qué sirve ese ministerio. Podría desaparecer y no pasaría nada en España, creo que iríamos a mejor" pic.twitter.com/6iYnJcpKlm — El HuffPost (@ElHuffPost) March 15, 2022

Rusia sigue golpeando

China decide

Russia asks China for military assistance in its invasion of Ukraine https://t.co/NwAe7UtEIi — Financial Times (@FinancialTimes) March 13, 2022

Lo que publican en InfoLibre sobre ladurante la pandemia no huele nada bien: "Los 38,7 millones de los contratos de Madrid con datos falsos tenían como. (€) Cada documento llevaba dos firmas: la del empresario venezolano Roger Swidorowicz y la del entonces director general de Proceso Integrado de Salud, Manuel de la Puente. (€) Las adjudicaciones a Sigma Dental Inc. aparecieron en elcomo si fuesen para una SL española y se le adjuntó un NIF falso pero casi idéntico al de una sociedad homónima de Granada".Los casique han podido acabar durante la pandemia en un paraíso fiscal y el NIF falso suponen un escándalo, pero me temo que me sorprenderé con resignación cuando confirmemos quey que si rueda alguna cabeza será de turco. Por la misma magia negra, o azul, tampoco tendrá consecuencias que hayamos validado las sospechas que teníamos: "El Gobierno deal Centro Nacional de Epidemiología más dea través de los test de farmacia" (Cadena SER). Y eso sin contar los contactos estrechos sobre los que, directamente, no intervinieron.Definitivamente, en el PP pasa algo: el modo en el que pueden caminar sin mojarse debajo de un aguacero no es normal. Y tampoco lo son estas declaraciones desobre el ministerio español de Igualdad: "Podría desaparecer y no pasaría nada en España, creo que iríamos a mejor". Sus intentos decomo la concienciación, vía ministerio, son absolutamente condenables. Ninguna estrategia política puede pasar por encima de los consensos más básicos y de. Ninguna. Que la elegida para decir semejante barbaridad sea una mujer solo agrava el insulto a la inteligencia.No quiero que la invasión de Rusia sobre Ucrania sea el tema principal de la columna todos los días, pero me niego a dejarlo de lado. Simplemente, no puedo. Las noticias que leemos desde el primer ataque me preocupan y me inquietan:. Lo que no sabemos es cuándo ni con qué se dará satisfecho él. Kiev está siendo sometida a base de misiles mientras una parte del arco político local(lo que estamos oyendo de quienes justificaron asesinatos selectivos en Euskadi da arcadas, sin eufemismos) y en su afición por lo rusoQuienes andan haciendo malabares argumentativos para solidarizarse con Ucrania sin meterse con Rusia van a tenerlo aún más complicado para justificar. Pero en engordar a la dictadura oriental han colaborado también los más liberales, que han descubierto tarde que en los precios bajos iba incluida, también la dependencia del conocido como. No soy optimista: la pandemia no ha provocado ningún cambio en el abastecimiento mundial ni en nuestros hábitos particulares y la guerra no acabará tampoco con el cinismopara