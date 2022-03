"La guerra es un negocio para militares y contrabandistas"

Fascismo

"Un demócrata"

Pero, ¿qué van a decir?

La bolsa sube si suben los beneficios

La guerra en Tiktok

Al fascismo hay que pararlo en Kiev, en Madrid y en cualquier ciudad o pueblo de Euskadi en el que nos encontremos pintadas recientes que legitimen a ETA o a alguno de sus miembros. Y fascismo es lo que ejerció, con toda la intención,ayer en el Congreso cuando volvió a "'legitimar el franquismo" con esta frase, nada casual:(El Plural). Si el diputado de Vox considera que un gobierno de coalición elegido democráticamente es peor que la dictadura franquista que se impuso tras un golpe de Estado, demuestra una vez más lo que es. Y quien no lo vea es porque no quiere.empieza su recorrido como líder del PP con estas afirmaciones "sobre la petición de explicaciones de Sánchez al emérito: 'Un demócrata lo daría por zanjado'" (Nius Diario). No solo eso, el gallego considera quequeda "sin tacha ni enmienda" después de que el propio fiscal haya reconocido que si no sigue adelante es porque los delitos pendientes de juici. Como en el caso de Espinosa de los Monteros, alguien puede no querer ver la gravedad de los hechos, pero eso no significa que dejen de ser graves ni que los demás tengamos que dejar de darnos cuenta.Me sorprende la candidez de algunos líderes políticos españoles después de la. Me sorprende aún más esa candidez en líderes que han utilizado expresiones bélicas alegremente. Y me sorprende todavía más porque algunos de ellos no solo tienen experiencia en varios parlamentos, sino que además han teorizado, escrito libros y sido profesores de Ciencias Políticas. Y aun asíse la meten doblada: ¿qué van a decira Ucrania? ¡Pues que les dejen a ellos el monopolio de la guerra, como siempre! ¿De verdad no se han dado cuenta de lo que defienden?No sé quién escribió que ", pero no se me ocurre mejor descripción para unir el párrafo anterior con este: los precios suben por una teórica escasez de fuentes energéticas y, al mismo tiempo, las bolsas se recuperan. Alguien está mintiendo vilmente y se merece una respuesta contundente de las instituciones: porquey, evidentemente, los hay. Algunos incrementos de precio no tienen justificación, se disfrazan de simple "precaución" y son, en realidad, jetadas a las que hay que hacer tanto boicot como al gas ruso.Llevo varios días esperando un tuit como los que ha colgado Niporwifi en los que se ven varios vídeos enque muestran a la juventud de todo el mundo qué está pasando. Hacen lo que han hecho hasta ahora en un país como el nuestro, pero lo hacencon la que conviven estos días. Y hacen bien, por supuesto. Las y los mayores seguimos en Twitter a los periodistas que preparan las crónicas que luego vemos o leemos. Las y los jóvenes, pero también reciben el mensaje de que la guerra es un drama real (y este, además, cercano) que hay que afrontar.