¿Qué diplomacia podemos usar contra esta carnicería?

La diplomacia sigue, la lucha vive

Qué pereza lo lejos que están de la realidad:



???? Ayer el PM de Israel habló con Putin en Moscú.



???? Hoy Erdogan habló con Putin.



???? Hoy Macron habló con Putin.



La diplomacia sigue. También la guerra.



Mientras lo primero consigue frutos, hay que gestionar lo segundo. https://t.co/aMm0rZFNvK — Fernando Arancón (@FernandoArancon) March 6, 2022

Putin, el diplomático

El peor argumentario del mundo

Dicho esto, creo que son los ucranianos quienes deberían haber elegido en su conjunto si querían o no ser ayudados y cómo — Anita Botwin ?? (@AnitaBotwin) March 6, 2022

Más cerca

Me pregunto ¿cómo está el chico que tras ser estampado contra el suelo sigue siendo golpeado?.

Nadie le preguntará cuál es su historia. pic.twitter.com/KY6rDrSAPZ — Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) March 4, 2022

Trampas permitidas

Puestos a decir chorradas como que hay que apostar únicamente por la "diplomacia de precisión" para terminar con la, yo me anoto un juego de palabras simplón porque la diplomacia sigue (y la lucha, por desgracia y porque la ejerce Rusia, vive): Fernando Alarcón mencionaba al primer ministro israelí, el presidente francés y el dictador turco, que han intentado convencer al ruso para que deje de masacrar a la población ucraniana. Pero, por lanzar la precampaña para las Generales,omiten esto en sus mítines, que es lo que se cascaron con la excusa del "no a la guerra".Ante lo que vimos en Ucrania el pasado fin de semana solo puedo sumarme al calificativo que usó mi compañera Laura Buján en Twitter: "Terror". Lo usaba para mostrar la portada de DEIA en la que se veía el cadáver de una persona junto a su maleta, que habría preparado con angustia y penas inmensas, dejando todo atrás.¿Cuánto tiempo podemos perder en llamadas de teléfono mientras el ejército ruso dispara contra población civil que huye? ¿De verdad es sostenible el buenismo, un buenismo expuesto en clave "local", con un ojo puesto en las elecciones generales?Podemos en España y Bildu en Euskadi van a tener muy difícil sostener su apuesta pacifista. Lo que oímos en Euskadi suena a sátira de quienes justificaron el asesinato selectivo. Lo que vemos en España nos lleva a unaA las evidencias se suman argumentarios pobrísimos, como el de Anita Botwin, influencer en la izquierda española: tuitear que el caso de la República Española es diferente porque podía haber ganado es una chorrada difícil de superar, pero lo logra: "Creo que son los ucranianos quienes deberían haber elegido en su conjunto si querían o no ser ayudados y cómo".La que vemos en Ucrania con pavor no es la única tragedia que nos rodea (pero sí la más importante por sus consecuencias): este fin de semana hemos asistido también al maltrato a personas en las fronteras españolas con Marruecos. Policías y Guardias Civiles se han empleado con saña ante. Hemos visto con impotencia y cabreo cómo les esperaban, cómo les lanzaban contra el suelo y cómo les golpeaban. El ser humano a veces es desesperanzador: no aprendemos nada de lo que nos hace sufrir mucho. Ojalá los agresores aprendan con juicios y sentencias.Ya sé que, pero si no comento esta noticia en 2Playbook no me quedo tranquilo: "El Barça negocia con LaLiga y CVC para anotarse un ingreso de 270 millones y salvar 2021-2022. El club baraja distintas opciones jurídicas para que la inyección del fondo no compute como deuda". Si se lo permiten (y lo harán) podremos seguir hablando de una Liga y una Copa adulteradas. Igual que podemos hacerlo ahora: la remontada del FC Barcelona solo tiene que ver con lo que ha podido fichar como si no tuviera la deuda que arrastra.