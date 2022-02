"Una generación eternamente desconcentrada"

Y capaz de lo peor

Hay más batallas

El responsable de que nos guste

¡Qué liada, Pablo!

Desde Valladolid pedimos apoyo el 13F para lo que de verdad importa: las familias, la seguridad, la educación, la sanidad, la vivienda, el empleo, la industria, el campo, una España unida y un futuro en libertad.

O el PP o la ruina sanchista.

O Mañueco o los socios de Bildu y ERC pic.twitter.com/rMXNs9M4p7 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) February 11, 2022

El reportaje de Javier Lacort para Xataka sobre los estímulos que recibimos sistemáticamente desde el teléfono móvil es de esos que hay que leer antes de que acabe el día, sobre todo si tienes la percepción (y la tenemos casi todos) de que hay impulsos que nos llevan a lo largo del día a mirar el dispositivo. No podía ser de otra manera, el texto habla de laque ya afecta a una generación por completo y la siguiente, y ade la gran dominación que orquestan para desactivar nuestros cerebros. Cada día estoy más seguro de que alguien trata de idiotizarnos.Sigo con el argumento de que TikTok es un punto de inflexión en nuestro modo depara desactivarnos. Porque sin esta red social china no podríamos explicar el siguiente fenómeno: "Extorsionar a lospara que bailen y subirlo a TikTok, se ha convertido en tendencia" (Hipertextual). No solo de Amazon: todos los trabajadores que se ven sometidos a la dictadura de la "valoración" del usuario son susceptibles de serni moral pero con TikTok y ganas de sumarse a otro reto viral que muestra cómo somos.El anuncio de que Superlópez dejará de publicarse ha supuesto que Jan haya sido reconocido por el gran público.(su nombre real), que a sus 82 años conoce muy bien el mundo en el que se vive y por eso, precisamente, da por perdidas algunas batallas: crítico con la nostalgia y con la excusa de la admiración para piratear contenidos, sabe que el lector de tebeos no es el que debería de ser, y quepor completo la incorporación y el(y esto lo añado yo) sin que veamos un resultado realmente positivo con sus sustitutos.Los aficionados a la ciencia ficción de hoy debemos mucho a, que ha fallecido esta semana a los 79 años y que, mucho antes de que llegaran los cromas y los ordenadores, se las ingeniaba para llevarnos a planetas o futuros que solo habían sido imaginados. Estefue el responsable de las atmósferas de "Blade Runner", "2001, una odisea en el Espacio" o "Encuentros en la tercera fase". Es decir, de casi todo lo que nos importó cuando éramos más jóvenes, capaces de sorprendernos con lo que veíamos y teníamos tiempo para sumergirnos después en los libros.Normalmente la estructura de las columnas es la inversa a la de hoy y reservo estas últimas líneas para hablar de lo que fuimos o lo que somos. Pero la gravedad de los desastres de los que esta generación es responsable es menor que lo que termina hoy:, al que se le puede empezar a poner esta noche cara de cadáver político si su estrategia fracasa a la primera. Él, que estaba seguro de iniciar en Castilla y León una serie de victorias electorales que le llevarán a Moncloa, puede quedarsee incluso en la oposición de uno de sus feudos.