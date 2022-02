Así es la aritmética variable

Esto no es bonito

La ilustrada

Yolanda Díaz, la comunista aficionada a los datos



Menos a uno: los 100 millones de víctimas del comunismo que se niega a reconocer y condenar — Edurne Uriarte (@EdurneUriarte) February 2, 2022

Con esa base, estos lodos

Follow the leader, leader, leader

No hay por dónde coger esta tontería pero me quedo con que la romanización es «un acontecimiento» https://t.co/24gLwDaizy — PutoMikel (@PutoMikel) January 30, 2022

Asistí a la jornada de ayer en el Congreso de un modo diametral diferente a como asistí al partido en San Mamés: sentía que aquello no iba conmigo, queno la había elaborado nadie que me represente: gobierno español, patronal española y sindicatos españoles legitimaron lo que dictaba Bruselas yde quien hace las leyes, como bien recordó Rufián: las y los diputados. Guste o no. Pero no todos los "no" fueron iguales y la vicepresidenta Díaz lo dejó claro: algunos lo hicieron por tactismo (PP, Bildu y ERC) yMientras Yolanda Díaz defendía ante los grupos su propuesta para modificar la reforma laboral, exactamente en el mismo momento,o anunciaban "ual año cien por cien remunerado para atender a hijos, padres y convivientes" (El Periódico de España). El anuncio es positivo, como todos los que amplían derechos. Pero la impresión es de que las de Podemos. Y en cualquier caso no es bonito. Con Garzón confinado, Joan Subirats era el único ministro de Podemos presente mientras la vicepresidenta argumentaba.Sobre la nueva reforma laboral hemos leído y visto muchas ideas. Algunas, directamente, chorradas, como que "un mileurista es un dosmileurista atracado por el Estado" (Juan José Aizcorbe, diputado de Vox). Pero voy a quedarme con esta deen Twitter: ". Menos a uno: los 100 millones de víctimas del comunismo que se niega a reconocer y condenar". La también diputada y catedrática en la UPV/EHU mostraba así, una vez más, el nivel de sus argumentos. Y con estas certezas ha avanzado en su carrera con notable éxito, sobre todo para lo que muestra.Hace solo unos días nos preguntábamos quiénes erade personas que no parecían precisamente ganaderos, aunque lo hicieran en su nombre. Pues ya tenemos una parte de la respuesta: "Dos miembros de, identificados en el asalto al Ayuntamiento de Lorca" (El Plural). Antes de que se produjese el ataque hubo un encuentro con políticos: "El concejal de Seguridad señala a los integrantes y sitúa a'en la reunión de los ganaderos'". Si llega a suceder en Euskadi y con partidos nacionalistas, todos a la cárcel.Cuca Gamarra habló en el Congreso sobre las personas trabajadoras, Edurne Uriarte tuitea lo de los cien millones de muertos como si nada, los de Nuevas Generaciones, identificados en el asalto a un ayuntamiento, y, el jefe de todos ellos, decía esto solo hace unos días: "En Castilla y León surgió, no sólo la nación española, surgió la, que es el, en mi opinión, después de la". Como sugiere Puto Mikel, lo de llamar "acontecimientos" a la Hispanidad y la Romanización está al alcance de unas pocas vergüenzas.