Cariño madrileño

Hoy me han gritado "vasco-etarra-hijoputa" (así, todo de carrerilla) unos chavales desde un coche en marcha en el centro de Madrid. La indignación y cariño de quienes esperaban conmigo en el semáforo os aseguro que me ha emocionado. Casi me los llevo de pintxo-pote. — Iñaki López (@_InakiLopez_) November 18, 2021

Abucheos y ovaciones

Transporte en la cuerda floja

Peng Shuai, desaparecida

En la capital del Estado han asociado durante muchos años. No era extraño que te miraran mal sólo por comentar tu procedencia. Todo eso no está enterrado en el pasado, basta echar un vistazo al tuit del: "Hoy me han gritado 'vasco-etarra-hijoputa' (así, todo de carrerilla) unos chavales desde un coche en marcha en el centro de Madrid". Aunque caldo de cultivo de la ultraderecha no ha fundido el cerebro de toda la sociedad, el mensaje acaba así: "Lade quienes esperaban conmigo en el semáforo os aseguro que me ha emocionado. Casi me los llevo de pintxo-pote".Lasha existido casi desde el nacimiento del medio. La elección del plano adecuado puede encumbrar o derribar a un personaje, con el sonido idóneo podemos convertir un paseo triunfal en una protesta tumultuosa. En el pasado encuentro en Valencia, denominado, sus protagonistas hicieron un ovacionado paseo. Al menos así lo recogieron algunos, otros, como, modificaron el audio, añadieron pitidos, e intercalaron imágenes de protestas para cambiar el sentido de la información. Elno ha pasado desapercibido en las redes sociales.Más allá del titularBucear en la cuenta de Twitter de la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene como premio una interminable cantidad de perlas. Como cuando comparte una noticia de Telemadrid: "El Summa 112 ofreció a AENApero el Ministerio de Sanidad no les contestó". Inmediatamente proclama que el Gobierno de Sánchez conspira contra Madrid. El problema es que la misma información recoge, tras el titular, que "quede Covid 19 registrados en Madrid". Además, la Asociación Madrileña de Salud Pública reconoce que son mucho más importantes lasA las puertas de las navidades, laamenaza con romper una cadena logística que afectará a todos los sectores de la economía. Para evitar el, fechas que por supuesto no han sido elegidas al azar, el Ministerio de Transportes ha movido ficha y concertado una reunión con el Comité Nacional del Transporte por Carretera. Sobre la mesa está el impacto en el sector por elpara camiones de gran tonelaje, al igual que sucede en otros países europeos. Veremos hasta donde apretarán las tuercas al gobierno español.Lase torna cual agujero negro cuando hablamos de la tenista. El pasado 2 de noviembre denunció en Weibo, el Twitter chino, que había sido violada por un antiguo dirigente de Partido Comunista. En escasas horas no sólo, sino que desde entonces la propia joven. Tras dos semanas, el mundo del tenis se preocupa por su situación. Con el hastag #WhereIsPengShuai han comenzado a movilizarse en redes en busca de noticias. Un escueto comunicado por mail, supuestamente de la jugadora desaparecida, hace