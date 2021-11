ETA y su responsabilidad

No termina la pandemia

Compañeros de viaje

Reconocer la responsabilidad

Muy acertada la viñeta de El Roto hoy en El País. Alude a la evasión racional que hacen muchos ex-miembros de ETA de su responsabilidad individual en todo lo que pasó. Reconocer esta responsabilidad es el primer paso para la autocrítica. pic.twitter.com/DGT0lwfEoI — Iñaki Garcia Arrizabalaga (@igarri_naiz) November 6, 2021



Oscuro futuro climático

Nacer sin patria

Elasoma como una nueva ola que se cierne sobre algunos países. Varias son las causas del elevado número de casos, la relajación de la población, la ausencia de medidas eficaces por parte de los gobiernos y elde algunos estados. Nos las prometíamos muy felices cuando se levantaron la mayoría de las restricciones, sin embargo nos hemos topado con una cruda realidad. Algunos países se plantean convertir en obligatorio la inoculación de la vacuna a toda la población. Por el momento, obligan a determinados colectivos a inyectarse el suero oHay ayuntamientos en los que lospero que, como si de una banda de rock se tratase, se unen como una piña ante un grupo rival. Una moción de censura expulsa al actual alcalde de Badalona,, tras su aparición en los papeles de Pandora. Según se ha publicado, el alcalde del PP recibió un poder general para gestionar una sociedad en Belice, un conocido paraíso fiscal al norte de Centroamérica. Ha logrado la hazaña de que los concejales de la oposiciónEl socialista, Rubén Guijarro, se ha convertido en el nuevo primer edil.Pasado el décimo aniversario del abandono de las armas por parte de ETA, recogemos un tuit de, activo militante de la reconciliación, cuyo padre fue asesinado por la organización. Acompañado de una viñeta de El País, que simula el comunicado del fin de la violencia, pero ante una mesa ensangrentada, junto al texto. Alude a la evasión de responsabilidades por parte de los ex-miembros de la banda terrorista, achacando el horror causado a razones externas. Los pasos dados son importantes, pero a su juicio: "Reconocer esta responsabilidad es el primer paso para la autocrítica".No nos sorprendemos de los escasos avances y acuerdos de la, más si cabe después de conocer el dato que el conjunto de las empresas de combustibles fósiles cuentan con una representación mayor que cualquier país asistente. El lobby del gas, carbón y petróleo, los mayores afectados por las posibles restricciones, acude con más de 500 personas. Podemos imaginar que ninguno de ellos, sino más bien mantener el status quo actual y defender a sus empresas. Además, es evidente que muchos cuentan con la connivencia, e incluso van de la mano, de los países productores.Damos por supuesto que, lo deseemos o no, todos tenemos una. El lugar de nacimiento marca ineludiblemente la pertenencia a un Estado, aunque hay excepciones. En El Confidencial hacen un repaso de la variada casuística que acompaña a los apátridas. Desde la diversa legislación para aquellos que nacen en un avión, o en un, o los niños sirios nacidos en el exilio que no cuentan con registro de nacimiento hasta incluso aquellos que vieron la luz en un país que ya no existe. Nacer sin patria supone, en la mayoría de los casos,. Desde luego, nada envidiable.