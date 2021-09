No es Internet, somos nosotros

Facebook solo es el espejo

Facebook miente por sistema. Nos miente a los periodistas. Miente a los investigadores. Miente a los políticos cuando Zuck se sienta frente a ellos.



Miente constantemente para ocultar lo tóxicas que son sus plataformas. ¿Hay alguna empresa comparable?https://t.co/CFpHZijRGW — Carlos del Castillo (@CdelCastilloM) September 23, 2021

El camino

Útimo tuit con la app de Twitter para el móvil. Harto de leer tanta inmundicia. Apenado porque los contenidos interesantes queden subsumidos en una inmensa poza séptica. Acceder desde tablet o PC creo que me reducirá esa sensación de hartazgo y me aportará calidad de contenidos — Lontzo Sainz (@lontzo) September 18, 2021

Ante la duda actúo

¿Por qué una empresa con deudas vale tanto?

¿Y por qué mi trabajo no puede ser cobrado?

Este año vuelvo a dar 2º de bachillerato y me gusta trabajar con artículos de opinión actuales, pero me encuentro que casi todos requieren suscripción de pago al periódico digital. ¿Cómo lo habéis solventado, compañeros de lengua? — Noemí ?????????????? (@Librosalaula) September 20, 2021

Por supuesto,no puede eludir la responsabilidad que tiene como eque lleva su nombre, Instagram y WhatsApp, y no puede mentir sobre sus acciones para erradicar grupos en los que se difunde, como dice Carlos del Castillo, o peligroso, directamente. Y eso, sin entrar a hablar de WhatsApp. Pero: esas personas habrían encontrado el modo en el que agruparse y contaminarse con mentiras si Facebook no existiese. En plata: el problema somos nosotros y nosotras, y eso es lo que debemos afrontar.No sigo los pasos deporque mi modelo de negocio pasa por estar conectado constantemente a Twitter, pero si pudiera, si solo fuera un usuario curioso, lo haría: empezaría poren mi móvil para limitar el consumo y no conectarme de un modo compulsivo. Lo cierto es que pensé en hacerlo con la app de Facebook hace unos años, cuando era la red social dominante, pero la responsabilidad de pagar las facturas me lo impidió. Ahora solo la abroy me aferro a esa evolución natural, a repetir algo que, simplemente y contra pronóstico, sucedió.De un modo recurrente, casi cíclico, asistimos al debate sobre elque han resumido muy bien en Magnet: por un lado están quienes cifran en un 4% la capacidad de acción de las personas del primer mundo (las que reciclamos) mientrasson responsables del, y por otro estamos quienes creemos que esas empresas producen para nosotras y nosotros, y que el cambio de rutinas influye en nuestra huella. Ante la duda no me resigno, pero sí me indigno ante el gasto energético innecesario de los paseos espaciales turísticos, por ejemplo.Yo sé que no soy muy listo, pero no entiendo quecon una empresa que se soportaba solo con deudas. Es cierto que, el gigante inmobiliario chino, se ha visto atrapado por un abrupto cambio legislativo de la dictadura de su país, pero no es menos cierto que su modelo de negocio se basaba eny que esta anomalía (¿o no lo es?) ha enriquecido de una manera extraordinaria a su promotor. ¿Cómo hemos generado estaque no para de darnos ejemplos? Y lo más importante: ¿qué pasará cuando estalle?"Este año vuelvo a dar 2º de bachillerato y me gusta trabajar con, pero me encuentro que casi todos requieren suscripción de pago al. ¿Cómo lo habéis solventado, compañeros de lengua?". A mí se me ocurre una respuesta para Noemí, la autora de este tuit:. ¿O cómo nos pasaban los artículos de opinión a las niñas y niños de la era preinternet, si no era fotocopiando periódicos comprados? ¿Por qué algunas personas dan por hecho que si un contenido periodístico está on-line tiene que haber una opción de consumirlo gratis? ¿Por quéy el mío, no?