Liderazgo, ¿de qué?

Comunicación, ¿cuál?

Es difícil expresar en un solo tuit todo lo que los alumnos de @IssepMadrid podrán aprender gracias a otro más de nuestros nuevos profesores para este curso 2021-22: @GirautaOficial, que enseñará en él área de Comunicación de nuestro máster ejecutivo en Liderazgo y Gobierno. pic.twitter.com/MTIUTAUnuj — miguel ángel quintana paz (@quintanapaz) September 8, 2021

¿Contertulio o líder en la sombra?

¿Abrimos el debate?

Hay que airear Internet

puede montar uny puede incluir en él aLo lógico sería que nadie pagase por esas clases: ¿qué van a enseñar el dúo Rivera-Cantó, a cómo huir de barcos que se hunden, a colaborar en el hundimiento, acuando la cosa se pone fea, a vivir de las declaraciones pero nunca de la gestión, a sostenerse en chiringuitos cuando el escaño lo ocupa otro? Es hora ya dey de demostrar que no vale todo, que quienes no supieron tomar decisiones más que para su propio beneficio no pueden enseñar a tomarlas como líderes.Otro ex de Ciudadanos,, ha sido fichado también como profesor, en este caso, de Comunicación en el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política. ¿En serio a alguien le parece que tiene algo que enseñar? ¿A qué, a ser un parlamentario que solo sabe llamar la, igual que hace en Twitter, y es incapaz de mantenerse en silencio cuando hablan quienes piensan de un modo diferente a él? ¿Acaso Ciudadanos supo comunicar sus decisiones o pareció una simple muleta del PP quea una velocidad de vértigo? ¿Por qué intentan engañarnos?El planteamiento de Francisco Carrión en El Independiente sobre elresulta bastante interesante: "El regreso de Pablo Iglesias, con una cada vez más abultada lista de colaboraciones mediáticas, amenaza conque encarna Ione Belarra y Yolanda Díaz". Evidentemente, sus artículos de opinión dejarán escritas directrices e intenciones, lo que no sabemos es si serán consensuadas con la nueva dirección, si esta se lo mandará a Iglesias o si el propio Pablo querrá, pero parece que ningún partido se libra de tener un jarrón chino.La propuesta dea cuatro días (uno de ellos, además, de teletrabajo) y, por extensión, el salario (un 13%) merece una reflexión. ¿Es lo que queremos? ¿Compensa? ¿Podemos llegar a fin de mes con? ¿Abrimos la puerta a que lo hagan otras empresas y, al mismo tiempo, a que se abra una brecha entre quien sí puede permitírselo y quien no? ¿Debemos dejar que sean algunas empresas las que tomen esta decisión o es necesario regularlo y homogenizarlo? No tengo ni idea de las respuestas pero sí sé que soy el menos indicado para aventurarlas.De lo que no tengo ninguna duda es de que hay que. Estoy bastante de acuerdo con Charles Randell, el regulador financiero de Reino Unido, que ha criticado un anuncio sobreen Instagram: "La promoción financiera con mayor audiencia de la historia" (Vozpópuli). Al respecto, ha hecho este símil: "Los establos de Augías no se habían limpiado durante 30 años cuando a Hércules se le asignó la tarea de limpiarlos. (...). Al igual que los establos de Augías, en los últimos 30 años Internet se ha llenado de una gran cantidad de... bueno, llamémoslo".