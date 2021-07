Es la p€ chufla

Y quienes la promueven

Con lo de Mallorca presiento que a algunos le va a dar un síncope de tanto criminalizar al conjunto de la juventud y responsabilizarnos constantemente.



A todo esto, detrás de las fiestas de Mallorca hay adultos organizándolas. Y forrándose. pic.twitter.com/PXJbN1iF7C — Marta Marcos (@MartaMarcos5) June 29, 2021

No pero sí

El jefe infiltrado, versión Juan Palomo

La intrahistoria

Después de decenas de hilos en Twitter, columnas en digitales, tertulias televisivas y entrevistas en papel a científicos o simples opinadores que se vinieron arriba, asegurando que el foco de los contagios eran los puestos de trabajo, ahora se escucha el silencio, como diría el hortera de Albert Rivera. ¿Por qué? Porque vía Mallorca hemos confirmado lo que venían avisando quienes tienen que lidiar con la pandemia en primera fila: quey por el entorno cercano de los que se van a esas chuflas. Es así. Y no tiene nada de malo a menos que lo neguemos como han hecho algunos durante un año.El sector de la chufla siempre ha sido rentable solo para unos pocos: The Coca-Cola Company (que da trabajo a mucha gente, vale) y los empresarios de la noche o de empresas de turismo a los que les da igual todo mientras facturen. ¿Ellos son los responsables de esta movida? Yo tiraría más arriba, pero no más abajo: los menores son menores y hay que tutelarlos, y las amas y aitas hacen lo que pueden. Son los gobiernos (español y balear, en este caso), la presión de asociaciones de empresarios y sindicatos, y la lánguida mirada al atardecer deSolo 48 horas después de queafirmase que "nunca jamás" iba a celebrarse un referéndum en Catalunya, la vicepresidenta primera de su gobierno,, "no ha descartado la celebración de un referéndum consultivo" (El Independiente), el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, "defiende votar en referéndum un acuerdo sobre autogobierno y financiación" (El Periódico) y la ministra de Igualdad, Irene Montero, sugiere: "Un referéndum ahora, no, en un tiempo ya veremos". La rectificación me parece bien, por supuesto, pero la falta de coherencia en política suele pagarse muy cara.Dara Khosrowshahi, director ejecutivo de, decidió pasar dos días como "rider". Solo documentó en sus redes sociales uno, el primero, en el que ganó tanta panoja (casi 100 dólares) que los que curran todos los días con los envíos lo pusieron en duda. El segundo día ganó solo la mitad. Pero el resto del año se mete al bolsillo 12 millones de dólares, por lo que jugar a ser rider resulta insultante. ¿De dónde sale tanto dinero? De las expectativas, de una valorización virtual y de las piernas y las espaldas de sus repartidores, que tienen que vivir con esas fluctuaciones, esa inseguridad y, encima, cierto pitorreo.Que una Eurocopa maravillosa no nos impidan insistir en un necesario reajuste en la industria del fútbol. El mejor ejemplo es Leo Messi que, en el momento en el que escribo estas líneas, sigue sin contrato. Messi ha arruinado al Barcelona, que "tiene ya una deuda de más de 1.100 millones de euros (se acerca al doble de lo que factura)" (Vozpópuli) y desmonta la teoría de que "ganan tanto porque lo generan". Al contrario, y ese agujero empuja a Laporta a abrazar ladeLa familia del jugador, por cierto, quiere seguir en Barcelona pero "su entorno" (quienes viven de él) le invita a cambiar de pagador.