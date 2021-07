Cuanto peor, peor

Hoy, España-Suiza

Los cuartos con Suiza. pic.twitter.com/bfGu9mSYtI — Javier Durán (@tortondo) June 28, 2021

Y el lunes, a darle duro al español

Gracias @IdiazAyuso por la confianza.

El español es la segunda lengua más hablada del mundo y genera muchas oportunidades para crear riqueza y empleo; la izquierda y el nacionalismo que la arrinconan no han querido aprovecharlas.



Madrid lo hará. https://t.co/9eTRW3AfMn — Toni Cantó (@Tonicanto1) June 30, 2021

Si fuera el único€

Tendría sentido un archivo claro si realmente esa falsificación hubiera sido tan perceptible para todos que Rocío Monasterio no hubiera podido vender los inmuebles que sí consiguió vender, no creando así ninguna situación de peligrosidad. — Jurist Priest?? (@Hoyuelicos) June 29, 2021

Esto es ser de izquierdas

Inaceptable

Todo mi agradecimiento de corazón a todas las personas que me han mandado su apoyo en estos días. Ojalá que nunca más vuelva a producirse este acoso en nadie, y que el respeto y la tolerancia sea el camino a seguir por todos. Muchas gracias. Eskerrik asko — Mikel Iturgaiz (@mikel_iturgaiz) June 30, 2021

Estoy siguiendo estacon más alegría y tiempo que las anteriores. Por fin algo bueno en esto de hacerse mayor. Desde que eliminaron a Escocia (como era previsible) lo hago. Nada comparable a lo que vivirá hoy, al que muchos imaginamos con el corazón dividido entre Suiza y España. Yo, que disfruto con los malos en las películas y las novelas, me lo magino además en un salón enorme, frente a unacon un whisky carísimo y hielo bueno, rodeado de amigos con sufra que le ríen los comentarios. Todo esto, a varios miles de euros la noche.Hoy toca disfrutar de la Eurocopa, a partir de mañana, del fin de semana y, si eres, el lunes puede que te toque. Una oficinaa cargo de la Comunidad de Madrid, donde solo se habla esa lengua y en la que están las sedes del Instituto Cervantes, la RAE y Fundeu. Cantó explica que él va a aprovechar la oportunidad que le ofrece el castellano y que la izquierda y el nacionalismo "no han querido". ¡Ya lo creo! Esperanza Aguirre lo llamaba "mamandurria" y el propio Cantóhasta que le ha tocado vivir de algo que lo parece.ha tenido la suerte de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha considerado que su intento de falsificaciónera tan burdo que ha. En su estupendo hilo en Twitter, Jurist Priest ponía el acento en que "tendría sentido un archivo claro si realmente esa falsificación hubiera sido tan perceptible para todos que Rocío Monasterio no hubiera podido vender los inmuebles que sí consiguió vender". Es decir,pero se señala a quienes la de Vox sí se la coló y pasan así de víctimas a primos.El primerde la historia de España, formado por dos partidos de izquierdas, nos está siendo muy útil para redescubrir en qué consiste ser. Por ejemplo: enen tu jubilación o en acortarla cobrando menos€ O complementando esa pérdida con planes privados o propiedades arrendadas, por ejemplo. ¡Qué descubrimiento! Pero es lo que nos espera: cada día que pasa, y no más cerca, como debería de ser. Y que no nos traten como a tontos: el problema no es la generación del baby boom, el problema se agrava con ella.tiene todo el derecho del mundo asin que le insulten por susDel mismo modo, tiene todo el derecho del mundo a, como hacemos todos. Así que laque ha recibido y agradece en Twitter solo es una cosa: justa. Como solo es inaceptable lo que le ha sucedido. Esto va dey a convencer con políticas y política para que evolucione en sus ideas si le da la gana. Esto no va de coaccionar ni de amedrentar. Por desgracia, eso ya ha sucedido y acabó como solo podía acabar: fatal.