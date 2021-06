Hacer algo

Por lo menos, una explicación

El precio de los carburantes se dispara antes de las vacaciones https://t.co/BmWwFRJcbt — ABC.es (@abc_es) June 14, 2021

Cómo reconocer a un facha

"Qué país tan enfermo es el nuestro si lucir su bandera te hace sospechoso. Si te arrinconan a la extrema derecha sólo por disentir de la última decisión pendular del presidente"



Esto de ?@Leyre_Iglesias?: https://t.co/sTwAkjU9DC — Jorge Bustos (@JorgeBustos1) June 15, 2021

Algunos lo ponen fácil

Vivimos días de conmoción por la brutalidad de la violencia machista. Pero para VOX nada es suficiente. Siguen con su circo negacionista. Hoy en el minuto de silencio Ortega Smith se sitúa fuera.



Recordemos: exclusivamente gracias a sus votos gobierna Almeida y Villacís. pic.twitter.com/UXLbzJO88c — Más Madrid (@MasMadrid__) June 14, 2021

El milagro de tocar a Biden

Pedro Sánchez dice que no tiene un cronómeto para contar cuánto ha durado su encuentro con Biden, pero que les ha dado tiempo a hablar de:

- Relación militar de ambos países

- Situación en America Latina

- Agenda progresista de Biden — María Carou (@maria_carou) June 14, 2021

No siempre es más duro lo demás

El hilo encumplía perfectamente ayer con lo que tienen que hacer los medios en las redes sociales: llamar la atención., sí, pero lo lograba. Al primero: "Else dispara antes de las vacaciones", sucedía este otro: "Lasregistran hoy niveles casi prohibitivos en las horas 'punta'". Un drama en dos tuits. Y no, no me creo que justo ahora el gobierno español tenga las manos atadas cuando los partidos que lo forman se desgañitaban en exigir acción desde la oposición. Por lo menos, podemos preguntarnos: ¿nos mienten ahora o lo hacían antes?también usaba Twitter para llamar la atención sobre un artículo en El Mundo, el diario en el que ejerce como jefe de Opinión, y destacaba esta queja de Leyre Iglesias: "Qué país tan enfermo es el nuestro si. Si te arrinconan a la extrema derecha sólo por disentir de la última decisión pendular del presidente". Cuando uno no reconoce a un fascista aunque lo tenga delante (en España y en Euskadi) tiene un problema. El problema pasa a ser de todos cuando uno(en Euskadi y en España) y prefiere darle una jabonadita para ver si logra blanquearlo un poco., esto es, el PP y lo poco que queda de Ciudadanos, decidieron mostrar el pasado fin de semana que su sitio está con Vox,, con quienes no entienden cómo funciona la democracia ni les importa, con el partido en el que uno de sus principales portavoces,, se negó acontra la violencia machista en Madrid después de confirmar que un padre había matado al menos a una de sus hijas para dañar a su exmujer. Ni banderas de España, ni himno: humanidad. PP y Ciudadanos han decidido estar con los quemás básica.Este tuit deresume perfectamente el milagro que obró el presidente de EE.UU. solo con que el del gobierno español se le acercara: "dice que no tiene unpara contar cuánto ha durado su encuentro con, pero que les ha dado tiempo a hablar de: relación militar de ambos países, situación en América Latina, agenda progresista de Biden".Porque esos 20 segundos que todos hemos visto no parecen suficiente para todo lo conversado, y menos cuando el americano dirigió la palabra al español en una sola ocasión.El paseo de Sánchez junto a Biden tiene que servir para recordarnos también que. No es fácil arrancar para acompañar en un pasillo a un líder mundial que sabes que apenas te dirigirá la palabra y hacerlo delante de todas las cámaras. No es fácil, en general, la vida del político:y aguantar los ataques de la oposición, de columnistas de provincias como yo, o de la banda de descerebrados que han encontrado en Twitter un sitio en el que celebrar que lo son. No es fácil lo que hizo Sánchez, es cierto. Pero igual, visto el resultado.