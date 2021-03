Sí, la hostelería es un factor

¿La libertad es un bar? ¿En serio?

Madrid es Libertad. pic.twitter.com/7f4HqWmYng — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 26, 2021

Pues me parece bien. O casi

El matrimonio Iglesias Montero ha amasado en 7 años algo más de 1.5 millones de euros. Oficialmente ganaban 3 salarios mínimos. Podemos va camino de ser una parodia, o una fábrica de millonarios a costa de la clase obrera que confió en ellos. Te tienes que reír. https://t.co/t6yAHa7jCk — Ícaro Moyano Díaz (@viejomoeb) March 26, 2021

Es un logro de todas y todos

Sobre la polémica del patrimonio de los ministros, me parece populismo populachero. La política debería estar estupendamente pagada, algo que no sucede en España. Que nos vaya bien como país depende en parte de que haya incentivos para dedicarse a ese oficio de tinieblas. Hala. — Claudi Pérez (@claudiperez) March 27, 2021

De dónde venimos y a dónde vamos

Lano tiene la culpa, aunque son pocos los que mantienen la: la culpa es de las y los usuarios, que nos relajamos con una cerveza. Y con tres, ni te cuento. Pero es evidente que la hostelería es unpara la expansión del virus. Y si no fuera suficiente leer una curva u observar lo que salta a la vista, en El Confidencial recogen el resultado de varias investigaciones que concluyen: "Elde hostelería es una de laspara frenar la incidencia y mortalidad por covid-19" (EE.UU. y España), y que este cierre afecta a la actividad económica (Escocia).Los bares de Madrid molan. Claro que sí. Son espacios que disfruto cada vez que voy a la capital española y hasta preparo una lista de los que quiero visitar. Peroo que todos ellos. Así que el spot deque titula "Madrid es libertad" y solo se ve a cocineros y camareros, es otra pantomima más de la presidenta de la Comunidad. Otro ejemplo dey pintura a chorretones: su empeño eny obviar lo evidente, que facilita la transmisión del virus entre la clientela, solo es avalado por su capacidad paratiene unestupendo sobre, y además tuitea muy bien: "El matrimonioha amasado en 7 años algo más de. Oficialmente ganaban 3 salarios mínimos., o una fábrica de millonarios a costa de la clase obrera que confió en ellos.". Que el líder de un partido, europarlamentario, diputado, vicepresidente y ministro, y una diputada y ministra que, además, es su pareja, ganen dinero me parece muy bien. Pero quee incluso hayan mentido con las cifras cambia mucho la cuestión.Así que, sí, me parece bien quey el resto de losganen mucho dinero. Y me parece mal ques hayan hechohasta el punto de mentir (es evidente que no ganaban tres veces el SMI). Claudi Pérez lo explica en Twitter: "Sobre la polémica del patrimonio de los ministros, me parece populismo populachero. La política debería estar estupendamente pagada, algo que no sucede en España. Que nos vaya bien como país depende en parte de que haya". Y que no haya que ser rico para ser político es un logro de todos.Las noticias sobre el último estudio sobre lade la ciudadanía vasca me generaron cierto recelo. Y me alivió ver en Twitter que no era al único:también lo comentó. Su tuit fue criticado y el director de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU decidió explicarse en su blog en DEIA: "Cuando se habla deno se habla, en realidad, de quienes vivimos en Vasconia hoy, sino de un subgrupo de los que. Y en el caso que nos ocupa hoy, a personas que hablan euskera". Además, critica elde los resultados.