SE habla tanto de comisiones de investigación sobre el emérito que la iniciativa ayer de los 'socios' del Gobierno para abrir la correspondiente en el Congreso acaba por confundirnos. Unidas Podemos, la anti-casta, no se ha unido a la iniciativa porque es "génerica" y además siempre la Mesa del Congreso acaba rechazando todo lo genérico. No descartan presentar otra más acotada al asunto de su patrimonio. Si hasta UP pone peros a abrir una investigación en sede parlamentaria ¿por qué ha de sorprendernos el silencio de la Agencia Tributaria?