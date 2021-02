Margaritas

DESPUÉS de un año escuchando culpabilizar al feminismo de la primera ola de contagios, llega el segundo año y quién sabe si la enésima ola. ¿Cuántas mujeres comprometidas con la igualdad no acudirán a las manifestaciones por prudencia? ¿Cuántas otras lo harán convencidas de que la causa no es incompatible con la seguridad? ¿Quién se anima a señalar quiénes están más comprometidas que otras con el 8-M o si, por el contrario, son más responsables independientemente de sus causas en medio de una pandemia? Me temo que en los dos casos, ninguna está deshojando margarita alguna.