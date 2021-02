Logística ilógica

JAÉN está en lucha. Un estallido social de indignación recorre la provincia andaluza. No, no es por la brutal paliza de dos policías a un hombre y su hija. Miles de coches colapsaron ayer las carreteras jienenses en protesta por el "ninguneo y el maltrato histórico" a este territorio. No faltan el apoyo del alcalde de la capital y del obispo. El detonante –nunca mejor dicho– de esta multitudinaria protesta es que finalmente Jaén no va a acoger la sede logística del Ejército (!!!), que irá a Córdoba. Y uno no deja de pensar qué pasaría aquí si la dichosa sede eligiera cualquier punto de Euskadi.