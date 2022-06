Augusto Fernández, victoria en Assen y liderato compartido con Vietti en Moto2

El madrileño Augusto Fernández (Kalex) consiguió su tercera victoria de la temporada y la segunda consecutiva al vencer el Gran Premio de los Países Bajos de Moto2 en el circuito TT Assen, que le permite acceder al liderato compartido con el italiano Celestino Vietti (Kalex), que acabó cuarto, por detrás también del japonés Ai Ogura (Kalex) y el británico Jake Dixon (Kalex).





¡EMPATADO A PUNTOS EN EL LIDERATO DEL MUNDIAL! ????@Afernandez37 consigue una victoria espectacular en Assen y consigue dar un puñetazo encima de la mesa en uno de sus circuitos talismán ??#DutchGP ???? #MotoGP ?? pic.twitter.com/wpNcR0HfuP — DAZN España (@DAZN_ES) June 26, 2022

¡Increíble!@MarcelSchrotter se va al suelo cuando estaba LIDERANDO la carrera. Iba muy al límite y no pudo evitar la caída#DutchGP ???? #MotoGP ?? pic.twitter.com/B5DiphhhOR — DAZN España (@DAZN_ES) June 26, 2022

¡NOS HA DOLIDO A TODOS! ??@AlbertArenas75 cae al suelo cuando iba a conseguir el primer podio de su vida en #Moto2#DutchGP ???? #MotoGP ?? pic.twitter.com/EpcT9THSG7 — DAZN España (@DAZN_ES) June 26, 2022

, con el italiano en la primera posición por mejores segundas posiciones (dos), ya que a triunfos ambos están igualados a tres, pues el madrileño ha vencido en Países Bajos, Alemania y Francia, y Vietti lo hizo en Qatar, Argentina y Catalunya.en la que enfiló primero la curva de final de recta, por delante de Albert Arenas y de Alonso López (Boscoscuro), quien hizo una espectacular salida, mientras que en esa primera curva se salió el británico Sam Lowes (Kalex), que regresó a pista en posiciones mucho más atrasadas, si bien poco después sufrió una caída y tuvo que abandonar.La carrera de Moto2 ya se quedó sin dos de sus principales figuras,, ambos por lesión, si bien el primero de ello no llegó a viajar a Países Bajos al romperse el fémur de la pierna izquierda y el segundo optó por abandonar tras el primer día de entrenamientos con graves problemas de sangrado de su nariz consecuencia del accidente de tráfico que sufrió antes de Alemania.Alonso López no tardó demasiado en "meter rueda" a todos sus rivales para ponerse líder en el giro inicial de la carrera y cambiar el ritmo para intentar romper el grupo cuanto antes.El piloto madrileño tiró con fuerza para intentar escaparse y, por detrás de él, aguantaroncon algunos problemas mecánicos y Augusto Fernández (Kalex), en tanto que no daba muestras de poder reaccionar ni el líder del mundial, el italiano Celestino Vietti (Kalex), décimo en la quinta vuelta, y el japonés Ai Ogura (Kalex), decimosexto en ese mismo giro.El alemán Schrotter consiguió "engancharse" a Alonso López desde la sexta vuelta y ambos lograron casi un segundo de diferencia sobre un cuarteto en el que estaban Dixon, Arenas, Fernández y Bendsneyder, con el estadounidense Cameron Beaubier (Kalex) y el italiano Tony Arbolino (Kalex), un poco más atrás.Dos vueltas más tarde, en la octava,lo que consiguió con cierta facilidad y justo cuando el alemán atacó López para comandar por primera vez la prueba.Augusto Fernández, algo más atrás, debió pensar que el ataque de Albert Arenas podía suponer un cambio de ritmo y decidió superar a Dixon y Alonso López para ponerse tras la estela de Arenas, que dio la impresión de esperar el momento propicio para intentar adelantar al alemán, aunque el grupo de siete por delante se había reagrupado bastante y el italiano Celestino Vietti buscaba enlazar con ellos desde atrás.pues en la curva cinco se fue por los suelos y dejó en cabeza de carrera a Albert Arenas, por delante de Augusto Fernández y Alonso López.Algo más atrás, Fermín Aldeguer (Boscoscuro), Marcos Ramírez (MV Agusta) y Alex Toledo (Kalex), además del indonesio Keminth Kubo (Kalex), vieron cercenadas sus aspiraciones al ser sancionados con sendas "vueltas largas" de penalización por acortar el circuito en la zona de la variante.En el decimocuarto giro de carrera, a diez del final,y protagonizaron su particular lucha por la posición.Al principio de la decimoquinta vuelta Alonso López se "coló" a final de recta y frenó demasiado tarde, por lo que al rectificar la trazada perdió la tercera plaza y pasó a la sexta.para encabezar la carrera, seguido únicamente por Albert Arenas y ambos dejaron un poco más atrás al neerlandés Bo Bendsneyder (Kalex), que llegó al grupo de cabeza, con Jake Dixon cuarto, delante de Cameron Beaubier, Ai Ogura, Alonso López, Celestino Vietti y Tony Arbolino.El grupo perdió a su primera unidad, el estadounidense Cameron Beaubier a cuatro vueltas del final y nada más comenzar la vuelta, en la curva uno.y de planificación de la mejor estrategia, aunque Augusto Fernández parecía tener algunos metros de ventaja sobre Dixon, Ogura y Arenas, con Vietti detrás de ellos.Esa presión fue la que le jugó una mala pasada a Albert Arenas, que se fue por los suelos al intentar superar a Jake Dixon en la curva nueve, mientras Augusto Fernández consolidó su tercer triunfo, seguido por Ai Ogura y el propio Dixon.entre Bo Bendsneyder y Tony Arbolino, con Manuel "Manugas" González (Kalex), noveno, Fermín Aldeguer (Boscoscuro), undécimo y Jorge Navarro (Kalex), duodécimo.Jeremy Alcoba (Kalex), acabó en la decimocuarta plaza, con Marcos Ramírez (MV Agusta), decimoséptimo y Alex Toledo (Kalex), vigésimo segundo.