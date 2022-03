Pol Espargaró: "Estoy preparado para elevar el listón, la moto está como la quiero"

El piloto catalán de MotoGP Pol Espargaró (Repsol Honda) afirmó este jueves estar "preparado para elevar el listón" gracias a un "paquete técnico" en la moto que le permitirá "pelear" por el título, al mismo tiempo que confesó que su tercer puesto en el estreno de la temporada en Catar fue "una manera magnífica de empezar el año".



"En mis primeras carreras en MotoGP la moto era muy distinta, todo ha ido progresando y no ha sido hasta hace poco que me he visto con esa capacidad y ahora estoy preparado para elevar el listón, la moto está como yo la quiero, me siento muy seguro sobre la moto y es una situación magnífica, estoy preparado para conseguir los resultado que quería conseguir siempre en MotoGP", señaló Pol Espargaró en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Indonesia de este fin de semana.



Y el de Granollers apuntó que una de las claves es la confianza en sí mismo. "Llevar 9 años en MotoGP y sin demasiado éxito en los resultados significa que tienes que creer mucho en ti y confiar en ti mismo. Si llevo tantos años es porque hay algo en mí que ve el equipo. Este es el primer año en el que tengo la sensación que tengo un paquete que me permite pelear por la victoria", explicó.



Tras su tercer puesto en Catar, el piloto catalán analizó el circuito en Indonesia, donde ya corrieron en los test de pretemporada. "El conocimiento que ya tenemos del circuito es muy importante, tenemos todos los elementos, la caja de cambios, los neumáticos, su durabilidad, es algo en lo que tenemos que empezar desde cero, se ha reasfaltado la pista en muchas zonas. Los test son útiles, pero en el resto de cosas partimos de cero, no sé qué esperar del fin de semana, hay muchos candidatos a la vitoria", expresó.



"He estado disfrutando de los test aquí a pesar del calor, pero no soy el único que va rápido, también Marc, Fabio, Enea, y Ducati seguro que resolverá los problemas de Catar. Va a ser una carrera muy apretada como lo fue en Catar", añadió.





"I wasn't the only fast one here!" ??? - @polespargaro



Fastest in pre-season testing here, may have pitched the title of pre-race favourite onto Pol!??#IndonesianGP ???? pic.twitter.com/emYxXk5VWd — MotoGP™?? (@MotoGP) March 17, 2022

Espargaró se mostró. "Desde la última carrera en Valencia, me había establecido unos objetivos, quería correr al máximo. Había marcado un buen tiempo, la carrera fue mucho más rápida que el año pasado, vemos el buen rendimiento de esta Honda y por eso pude subir al podio, aunque durante las últimas vueltas no pude mantener posición, ha sido una manera magnífica de empezar el año", confesó."La carrera fue muy rápida. Lo comparamos con mi carrera del año pasado e iba 20 y 16 segundos más rápido. No esperaba esta carrera, ir tan rápido y marcar ese ritmo, esperábamos una carrera con cinco o seis pilotos agrupados, pero allí estaba yo, y todo el mundo uno detrás de otro, fue improvisto. Tampoco pensaba que iba a perder el neumático trasero tan rápido, pero elegimos la combinación porque era la primera carrera del año. No quería asumir riesgos, era la decisión más segura. Quizá hubiera podido acabar segundo con otra decisión", apuntó.Finalmente, Pol Espargaró celebró elen Indonesia. "Nos sentimos como estrellas del rock. Es increíble que llegues a lugares donde aman tanto tu deporte, fue increíble circular por las calles de Yakarta rodeados de los aficionados en moto. Es como era todo en el Estado español cuando era pequeño, cuando iba a ver a Crivillé y dormía en el circuito, sentía esa pasión y es maravilloso sentir ahora esa pasión", concluyó.