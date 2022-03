Enea Bastianini se anota en Catar su primera victoria en MotoGP

El italiano Enea "La Bestia" Bastianini (Ducati Desmosedici GP21) consiguió la primera victoria de su carrera deportiva en MotoGP al vencer el Gran Premio de Qatar en Losail, en donde Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), líder durante dieciocho vueltas, se tuvo que conformar con la tercera plaza.



A pesar de dominar la carrera desde la primera vuelta hasta la dieciocho, un bajón de rendimiento de sus neumáticos le obligó a entregar la victoria prácticamente en bandeja a "La Bestia", e incluso la segunda plaza al surafricano Brad Binder (KTM RC 16), al colarse en la apurada de frenada de final de recta.



Una de las noticias de la matinal de carreras la protagonizó Marc Márquez, quien por primera vez en lo que va de temporada sufrió una caída con su nueva Repsol Honda RC 213 V, aunque sin consecuencias y, de hecho, el ocho veces campeón del mundo se "asió" al embrague de su moto para que el motor no se parase y lejos de regresar a su taller para reparar las pocas roturas que se produjeron en la misma, continuó rodando para cumplir con el plan previsto por el equipo antes de entrar a cambiar de moto.



Ya con los focos del trazado de Losail a pleno rendimiento se encendieron las rojas del semáforo y al apagarse las dos motos de Repsol Honda, primero Marc Márquez y después Pol Espargaró se pusieron en cabeza de la misma mientras que Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22) falló y se llegó a tocar incluso con otro rival para caer hasta la octava plaza.





?? #MotoGP 2022 IS GO! ?? The Hondas fire through! What a start from @polespargaro and @marcmarquez93 ! ???? #QatarGP ???? pic.twitter.com/g1QxveLXRB

That gap is coming down! ??@polespargaro is under serious pressure but he's withstanding it for now! ??#QatarGP ???? pic.twitter.com/EeOqJtopSn