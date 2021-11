Marc Márquez sigue con problemas de visión y dice adiós a la temporada

El piloto Marc Márquez (Repsol Honda) se ha visto obligado a poner punto y final a la temporada 2021 del Mundial de Motociclismo después de que siga sin recuperarse de la caída que sufrió el pasado 30 de octubre mientras entrenaba y que le continúa afectando a la visión, por lo que no estará ni en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana de este fin de semana ni en los tests de postemporada programados en el Circuito Jerez-Ángel Nieto del 18 y 19 de noviembre.



El de Cervera sufrió el percance durante un entrenamiento de 'off-road' y ya no pudo acudir a Portugal la semana pasada para correr el Gran Premio de Portugal después de que las pruebas en la Clínica Dexeus de Barcelona indicasen que tenía una leve contusión en la cabeza.



El ocho veces campeón del mundo ha mantenido reposo toda la semana en su domicilio, pero "ha continuado con malestar y ha sufrido problemas de visión", según informó este martes el Repsol Honda. Por ello, este lunes visitó al oftalmólogo Doctor Sánchez Dalmau en el Hospital Clínic de Barcelona, que le examinó y realizó las pruebas pertinentes, "las cuales han detectado un nuevo episodio de diplopía (visión doble)".



"La exploración realizada a Marc Márquez tras el traumatismo que se produjo, ha confirmado que el piloto presenta diplopía (visión doble) y ha puesto de manifiesto una parálisis del cuarto nervio derecho con afectación del músculo oblicuo superior derecho", señaló el Doctor Sánchez Dalmau.



El galeno indicó que el mencionado cuarto nervio derecho "es el que ya se lesionó en el año 2011", motivo por el que no pudo pelear por el título mundial de Moto2, y que para la recuperación del piloto catalán "se ha optado por realizar un tratamiento conservador con controles periódicos para seguir la evolución clínica".



Por su parte, Marc Márquez lamentó este nuevo percance. "Son momentos duros, parece que llueva sobre mojado. Tras visitar al Doctor Sánchez Dalmau se ha confirmado un nuevo episodio de diplopía igual que en 2011. Toca paciencia, pero si una cosa he aprendido es afrontar las adversidades con positividad. Gracias por el apoyo", escribió el de Cervera en su cuenta oficial de 'Twitter'.





