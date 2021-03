El 'rookie' Izan Guevara debuta en Moto3 con una segunda posición de salida

El piloto sudafricano Darryn Binder (Honda) se ha llevado este sábado la primera pole de 2021 en el Mundial de motociclismo, al marcar el mejor crono en la Q2 de la categoría de Moto3 en el Gran Premio de Catar, en una sesión en la que el español Izan Guevara (Gas Gas), debutante en el campeonato, ha completado una espectacular actuación que le permitirá salir segundo.

Guevara, de 16 años y que tuvo que pasar por la Q1 -donde fue segundo precisamente tras Binder-, ha brillado en su estreno en el Mundial y ha sabido aprovechar su oportunidad para acompañar al sudafricano en una primera fila que completará el británico John McPhee (Honda).

Con la noche cayendo en el Circuito Internacional de Losail, el japonés Kaito Toba (KTM) estableció el primer gran tiempo de referencia, que mandó en pista hasta que, superado el ecuador de la sesión, fue rebasado por el sudafricano Darryn Binder (Honda), el primero en bajar del 2:05.

Tras él, el español Jeremy Alcoba (Honda) y el hispano-argentino Gabriel Rodrigo (Honda) se situaron en posiciones de podio, pero todo saltó por los aires en el último giro. A su paso por meta, Guevara se situó primero y solo Binder y su 2:04.075 le desplazaron de la posición de privilegio.

"No me esperaba estar mi primer sábado aquí. En los entrenamientos libres de ayer cometí muchos errores de novato y hoy he podido rectificarlos", señaló un eufórico Guevara a DAZN tras concluir la sesión de este sábado.

En cuanto al resto de españoles, Jeremy Alcoba (Honda) terminó en una meritoria cuarta posición, por delante de Jaume Masià (KTM), quinto; Sergio García Dols (Gas Gas) partirá octavo, Pedro Acosta (KTM) lo hará undécimo y Carlos Tatay (KTM), decimocuarto. Entre los que no consiguieron pasar a la Q2, Adrián Fernández (Husqvarna) saldrá vigésimo segundo, dos plazas por delante de Xavi Artigas (Honda). Todo ello con el 'poleman' del curso pasado en Losail, el japonés Tatsuki Suzuki (Honda), partiendo desde la cola de la parrilla.