Las palabras más usadas en la Lotería de Navidad

A mucha gente acostumbrada a participar en la Lotería de Navidad seguramente les resultan familiares los términos décimos, serie, pedrea, bombos, etc. No obstante, a otras personas que no suelen apostar, estas palabras es probable que les suenen, pero sin saber exactamente su significado. Por esa razón, presentamos la terminología básica de cara al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2021, celebrado el próximo 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid.

-ALAMBRE: Hilos en los que se colocan las bolas de números y premios. Está ubicada en las tablas y las bolas quedan ordenadas de forma que es más fácil relacionar los números con los premios.

-BILLETE: Compuesto por diez décimos que tienen el mismo número y pertenecen a la misma serie. El sorteo consta de 170 series y de cada número se emiten 170 billetes.

-DÉCIMO: Es lo mismo que un boleto y supone la décima parte de un billete.

-SERIE: Conjunto de billetes de un mismo número. Cada serie consta de 100.000 billetes.

-BOLAS: Existen dos tipos de bolas: las de números, que son 100.000 y las de premios, que son 1.807. Todas estas bolas están fabricadas en madera de boj, pesan unos tres gramos y llevan grabados con láser los números y las letras.

-BOMBOS: Espacios donde se colocan las bolas. Hay dos: el más grande guarda los números, mientras que el más pequeño es para los premios.

-CLAVEROS: Empleados que tienen la llave para abrir el 22 de diciembre la puerta del estrado.

-COPA: Recipiente en el caen las bolas que caen de los bombos. Tras caer, los niños cantan el premio o el número que salga. En el caso de que caigan por error dos bolas, se cantará la que quede debajo en la copa.

-DONATIVO: Recargo que cobran las organizaciones por la venta de lotería fuera de las administraciones.

-GORDO: Nombre con el que se conoce popularmente al primer premio de la lotería de Navidad.

-LIRAS: Mecanismo en el que se colocan las bolas de forma ordenada y que permite la comprobación de éstas antes del sorteo. Hay en total 200 liras y en cada una de ellas caben 500 bolas.

-NIÑOS DE SAN ILDEFONSO: Niños procedentes de la residencia-internado de San Ildefonso que se dedican a cantar los números premiados.

-PARAGUAS: Dispositivo utilizado para colgar las liras dispuesto para volcarlas a la tolva.

-PARTICIPACIÓN: Parte en la que se divide un décimo a través de un recibo en el que se establece el número por el que se apuesta y la cantidad de dinero que se recibiría si el número saliese premiado.

-PEDREA: Conjunto de premios menores de la lotería. Cada billete premiado con una pedrea recibe 1.000 euros y cada décimo 100.

-TABLA: Lugar en el que se insertan por orden de salida las bolas de premios y números una vez que ya han sido cantadas. Cada tabla consta de 200 bolas, dispuestas en 10 alambres. Cada uno contiene 20 bolas de premios y 20 de números.

-TOLVA: Recipiente transparente utilizado para trasladar las bolas desde las liras hasta los bombos.

-TROMPETA: Instrumento por donde se deslizan las bolas de premios y números desde los bombos hasta la copa. a la copa, donde son recogidas por los niños.