La Rioja apela a "la responsabilidad de todos"

La consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, Sara Alba, ha apelado este miércoles a la "responsabilidad de todos" y ha querido agradecer "el esfuerzo de los riojanos" ante "el mayor reto de salud pública de La Rioja". Además, ha asegurado, "el seguimiento telefónico está siendo uno de los mayores éxitos" ante la enfermedad del coronavirus.

Sara Alba ha comparecido este miércoles en el Parlamento de La Rioja para dar información detallada sobre las medidas tomadas para tratar a los pacientes con coronavirus en nuestra región, además de las medidas preventivas puestas en marcha y las previsiones oportunas. Salud registró la pasada semana una solicitud de petición urgente para comparecer en sede parlamentaria y explicar las directrices que se están aplicando para el tratamiento del Covid-19.

Durante su intervención, Sara Alba ha hecho un llamamiento a la unidad que considera "imprescindible" y ha querido recordar los últimos datos actualizados a las 11,00 horas por el Ministerio de Sanidad. En estos momentos, La Rioja cuenta con 179 personas positivas por coronavirus, 2 fallecidos (dos personas mayores con pluripatologías previas), se han atendido más de 3.000 llamadas en el teléfono 'Salud Responde' (habilitado exclusivamente para esta enfermedad) y se han realizado más de 550 salidas a domicilio. Y todo ello, ha explicado, "en catorce días, cuando pusimos en marcha el primer dispositivo".

Además, ha informado, el principal foco está en la localidad riojana de Haro, debido a un velatorio en Vitoria, "donde se concentran aproximadamente el 85 por ciento del total de los casos riojanos".

CONTENCIÓN REFORZADA.

Por su parte, el doctor Enrique Ramalle ha explicado que "La Rioja se encuentra en contención reforzada" y ha explicado que, este proceso es necesario "para que esta enfermedad, que en general es leve pero que puede ser grave en ciertos pacientes, no permanezca la temporada que viene entre nosotros".

En este punto, ha querido explicar, "esta última semana ha habido 240 casos de gripe en La Rioja y en toda la temporada ha habido 12 fallecidos por gripe".

Así, ha explicado, "lo que no queremos es que el año que viene tengamos otros tantos casos por coronavirus, esto es lo que tenemos que transmitir a la sociedad. No es una enfermedad letal o grave pero es un problema de salud pública en el que todo el mundo debe ayudar en el nivel que corresponda. Los ciudadanos tienen que ser responsables para saber si tienen que estar en aislamiento domiciliario, si no lo hacen no estamos dando en la clave".