BeeMusic: un aguijón discográfico

La abeja que representa el logo de BeeMusic aparece de espaldas frente a una colmena de color burdeos. Uno no sabe muy bien si tiene la panza llena de miel y por lo tanto, dócil e inofensiva, dejará su ataque mortal para otro momento; o, por el contrario, si este insecto volador con alas y un aguijón picará a quien ose acercarse a sus dominios. Sea como sea, la compañía discográfica tiene clara una cosa: quiere triunfar. Coronarse como la abeja reina del ecosistema musical, donde la competencia es feroz y los aguijones se clavan constantemente. Ya se sabe qué es lo que ocurre con el peculiar sistema monárquico que se estila en las colmenas: si la producción se ve mermada, se eliminará sin grandes miramientos a la abeja suprema y encontrarán una sucesora lo antes posible.

A BeeMusic, con sede en la calle Autonomía de Bilbao, no le falta ambición. "Nuestra meta es ser el sello discográfico referente en España y a nivel mundial en la gestión y representación de artistas, brindar un portafolio integral, confiable y competitivo que sea sostenible en el tiempo", explican a modo de resumen. A sus ganas de comerse el mundo hay que sumarle el "aval" de contar con "un equipo de trabajo creativo, innovador y con años de experiencia en la escena musical". Ofrecen "seriedad y eficacia" para poder llevar a cabo sus producciones audiovisuales y proyectos musicales. "Trabajamos bajo conceptos actuales y frescos con el fin de estar a la vanguardia del mercado", explican.

representación de artistas

Se dedican al 'management' de artistas, es decir, centran sus esfuerzos en diseñar las estrategias y herramientas necesarias para que los músicos con los que colaboran puedan "obtener la mayor difusión posible y lograr su posicionamiento a nivel nacional e internacional". En paralelo, uno de los platos fuertes de BeeMusic es la promoción: establecen fuertes "alianzas" con agentes del sector musical, así como con medios de comunicación generales y especializados. Trabajan de tú a tú, realizando una labor "transparente", justa y de máxima confianza, "respetando y cuidando los derechos que corresponden al autor". El objetivo final: lanzar a sus artistas al estrellato.

El tándem formado por Johna, ingeniero de sonido, y Julián Barrero, encargado del apartado audiovisual, funciona con las tareas convenientemente repartidas. Cada uno sabe cuál es su cometido. Pero como sucede con la abeja de su sello discográfico, ambos tienen entre ceja y ceja esa canción que aguijoneará los corazones de los oyentes. "Constantemente estamos en la búsqueda de presentaciones y shows para nuestros artistas, bajo los acuerdos económicos establecidos entre el manager y el artista", precisan.

de la balada al trap

En la página web de BeeMusic se muestran los artistas del sello, entre los que se encuentra el baladista Fabio Sampedro. En el tema 'Amiga Luna', el músico latinoamericano muestra un tono abiertamente romántico y le lanza preguntas íntimas al satélite que se encuentra a decenas de kilómetros de la Tierra. "Le pregunté a la luna / por qué esta distancia entre tú y yo / si es que la culpa es mía, vos necesitas más amor / o es que tienes otra aventura / luna, dímelo". Sampedro es la apuesta veterana del sello, el clásico cantante latino despechado por amor. Más acorde con el espíritu moderno y urbano del sello se encuentra Escalona, que en el videoclip retro del tema 'No sales de mi mente' recuerda a la estética del inolvidable videojuego de coches 'Out of run' de los años 80.

Quizás el proyecto con más tirón comercial de BeeMusic sea el protagonizado por el artista conocido con el sobrenombre de 21nxxte. Cada lanzamiento en redes sociales de este joven adscrito a las llamadas corrientes urbanas (trap, hip hop, reggaeton) es un pequeño acontecimiento. En su cuenta de Instagram acumula 10.000 seguidores que siguen su rastro a través de las publicaciones que va lanzando a cuentagotas. Su último tema se titula 'Lakers', donde acompañado de las coreografías de las bailarinas de Wild the proyect, menciona a Eminem y 50 cent en un claro guiño al mítico equipo de baloncesto que encumbró Magic Johnson en los años 80.

"A veces crees que tienes al lado a la persona correcta / Yo creí que lo nuestro iba a ser más real / pero cuando uno empieza a dar más de lo que recibe, se acaba convirtiendo en una rutina / rutina que con el tiempo termina apagando la llama / hasta que apareció él". Sobre un fondo flotante suena la susurrante voz femenina de Muskilote en el tema 'Tú y yo'. De repente, la canción muta y despega saltando directamente a la pista de baile de la mano de la típica percusión reggaetonera. Estamos ante otra de las apuestas del sello bilbaíno, especializado en rastrear tendencias y retener talento local para catapultarlo al resto del mundo.

