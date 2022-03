Pasión primate: ¡Qué monada!

El tití, también conocido como mono de bolsillo por su pequeño tamaño, es una especie tropical que vive en América Central y Sudamérica. Pertenece a la familia de los primates Callitrichidae y es del género de los Callithrix. En la actualidad se estima que existen más de cuarenta especies de monos de pequeño tamaño, también conocidos como calitrícidos, y de otras especies llamadas tamarinos.

Los titís son unos monos muy carismáticos y fáciles de tratar. Por ello no es de extrañar que fuera la especie elegida para acompañar a la entrañable Pippi Calzaslargas en sus aventuras. El Señor Nilsson, como así se llamaba su tití, acompañaba a esta niña inquieta en su día a día.

Los titís destacan por su gran capacidad para sobrevivir en su entorno debido a su elevado nivel de adaptación a los cambios originados en su ambiente a causa del hombre. Sin embargo no cabe duda de que éste, como la gran mayoría de animales, no están hechos para vivir en la ciudad y, pese a que algunas personas puedan decidir tenerlos, no es una buena opción. Los animales tienen que estar en su entorno natural y en caso de que no sea para curarlos de algún tipo de dolencia este tipo de monos tienen que permanecer en su hábitat natural, tal y como hemos dicho al comienzo.

cuidados y alimentación

No nos cansaremos de decir que este tipo de animales están preparados para vivir solos en la naturaleza, pero si por alguna razón tenemos que hacernos cargo de uno por un momento determinado tendremos que saber que los mono ardilla requieren mucha atención. Por ello, tenemos que ser conscientes de si seremos capaces de darles todo el tiempo que necesitan. Una vez lo tengamos claro tenemos que saber que estos animales por simple naturaleza buscan ser los líderes. Ante esta situación no nos tendremos que amedrentar, nosotros tenemos que ser los que mandan en casa y no el animal, ya que en caso contrario adquirirá las funciones de líder.

Para ello es muy importante no dejar nunca de hacerle ver quién es el que manda en el hogar y en ningún momento tiene que llegar a pensar que es el animal. En caso de que nos relajemos y antes de que nos demos cuenta adquirirá las dotes de mando y estaremos perdidos en nuestra propia casa. Para alimentarlo es tan sencillo como darle plátano, naranjas, pera, manzana, melón, zanahoria, brócoli, maíz, cacahuete, almendra, nuez... En definitiva, son todo tipo de alimentos naturales que podría encontrar el primate en su hábitat natural. Además, es muy importante que además de los alimentos que hemos mencionado le demos proteína y agua, a poder ser fría.

Por último, es contradictorio que mientras estén con nosotros estén en jaulas. Es un animal que tiene que estar libre por casa y no le podemos poner ningún tipo de prohibición fuera, aparte de demostrarle siempre que el líder no es él sino nosotros.