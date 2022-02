Cada año entre los propósitos de miles y miles de personas en año nuevo está el hacer deporte –y superar el apuntarse, ya que muchos hacen este primer paso pero si preguntáramos en los gimnasios muy pocos les conocen– y como no, dejar de fumar para siempre. En esta ocasión, hablaremos de cómo dejar de fumar a través de tres métodos que a muchos les ha funcionado, aunque lo ideal y sin animo de desanimar a nadie lo mejor de todo es no empezar nunca con este hábito tan dañino para la salud de las personas.

Muchas personas terminan enganchandose a este mal hábito en la adolescencia, aunque de manera incomprensible hay otras muchas que lo hacen, de manera totalmente incomprensible, entre los 20 y los 30 años, algo que como decimos no se entiende porque se da por sentado que a esa edad –o en esa rango por lo menos– sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo, y como es lógico fumar no es bueno lo miremos por donde lo miremos. El que diga lo contrario miente y hay que tener claro que lo mejor es no fumar y tampoco consumir alcohol. Ambas son sustancias tóxicas y para nada beneficiosas para nuestro organismo y por lo tanto su consumo, aunque sea moderado no es bueno.

Una vez aclarado este punto, ¿cuáles son los datos respecto a los fumadores hay en el Estado entre la población mayor de 15 años? Tal y como recoge la última encuesta realizada por EpData, Agencia de datos de Europa Press, en diciembre de 2021 en el Estado entre la población mayor de 15 años había un total de 8,6 millones de fumadores y 20 millones de no fumadores. Sin duda, los datos son muy impactantes sobre todo si se pasan a porcentajes y comprobamos así que el 22% de la población del Estado mayor de 15 años fuma a diario. Aunque hay más, ya que según los datos de Europa Press el 2% se confiesa fumador ocasional y un 25% exfumador, por lo que en todo el territorio encontramos a 10 millones de personas más o menos que fuman o han fumado.

Además, los datos recogidos en EpData indican una segregación por genero. En este sentido, tal y como se recoge en las cifras reciente del Ministerio de Sanidad una cuarta parte de los hombres son fumadores habituales, frente al 18% de las mujeres. Sin duda, datos terribles que dejan de manifiesto la terrible adicción y problema que existe en este punto tan sensible con la salud.

tres métodos para dejarlo

Lo ideal y lo que tiene que quedar claro a las nuevas generaciones es que no hay nada mejor y por tanto más saludable que no fumar ni beber. Ambas cosas son dañinas para el ser humano y lo que hay que intentar es no hacerlo nunca. Aun así y en caso de duda solo tendremos que preguntarnos una cosa. ¿Esto que voy a fumar o beber me beneficia en algo? La respuesta para ambas cosas siempre será no. Además, si nunca se prueba nunca se tendrá la adicción y por tanto, nunca necesitaremos ninguno de los tres métodos que diremos a continuación para dejar de fumar.

Antes de empezar cualquiera de los maneras de intentar desintoxicarnos nos gustaría dejar claro que si en algún momento tenemos un desliz no lo tenemos que considerar como un fracaso. Nos tenemos que mentalizar que será un camino largo y nada fácil de solucionar pero muy beneficioso para la salud.

El primer método consiste en sustituir la nicotina –elemento clave del tabaco y que crea adicción– por otro tipo que nos diga el médico. Aquí encontramos la nicotina con receta médica en un inhalador o aerosol nasal, los parches, goma de mascar y grageas de nicotina de venta libre o por último, los medicamentos para dejar de fumar sin nicotina, con receta médica, como bupropión (Zyban) y vareniclina (Chantix). Esta terapia nos ayudará a frenar el deseo de querer fumar un cigarro o más de uno.

La segunda forma puede ser la prueba de los 10 minutos y masticar algo que nos mantenga ocupados. En el momento que se decide dejar de fumar pasaremos de tener algo en la boca casi continuamente a no, por lo que se recomienda que al principio se sustituya por chicles, caramelos, regalices... u otros derivados que nos tengan ocupados. Aun así, algunos no podrán evitar pensar en fumar y en este punto se recomienda la regla de los 10 minutos. Si se llega al punto de que el deseo es superior a lo que debemos hacer saldremos de casa a una zona libre de tabaco y nos mantendremos ocupados haciendo otra cosa. Al principio será difícil pero poco a poco será mucho más efectivo.

Por último, hablaremos de la actividad física y los grupos de apoyo. Si has llegado al punto de dejar de fumar no hay nada mejor que demostrarte a ti mismo lo bueno que es tener una vida saludable. Por ello, para estar entretenido es bueno empezar a andar o ir al gimnasio. Inconscientemente veremos cómo nos sentimos mejor físicamente. Además, si necesitamos más ayuda no está de más ir a grupos de ayuda o simplemente hablar con un amigo o familiar sobre cómo lo llevamos. Es bueno soltarlo todo.