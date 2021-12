La Real Sociedad de hockey femenina: desde 1932 hasta hoy en día

Su deporte | La familia Azkarate Prieto

El primer equipo femenino lo fundó María Abrisqueta, influenciada por su hermano José Luis, que jugaba en el masculino. En la actualidad hay tres equipos femeninos de categoría senior y uno masculino que está en Segunda División. “Estas Navidades he pedido material de hockey, pero no sé si me llegará todo lo que he pedido”, confiesa Eider Azkarate