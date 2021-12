Moda y escarceos dentro de una redacción

'The bold type' va ya por su quinta temporada.

Concebida en un principio para fans de 'Sexo en Nueva York' o 'El diablo se viste de prada', la serie estrenó de golpe las cuatro primeras temporadas en Netflix el pasado 1 de marzo. También está disponible en Amazon Prime. Ya va por la quinta temporada, con la que dicen, se pone punto y final a la historia de sus protagonistas. Y cuenta con un arma secreta. Su creadora, Sarah Watson, ha trabajado codo con codo con la antigua editora de Cosmopolitan, Joanna Coles, lo que le ha dado un extra de realismo y credibilidad a la revista femenina Scarlet. Las vidas profesionales de Jane Sloan (Katie Stevens), Kat Edison (Aisha Dee) y Sutton Brady-Hunter (Meghann Fahy) han contado con la supervisión de la propia Coles, productora ejecutiva de 'The Bold Type'. Watson asegura que antes de rodar la serie pudo conocer de cerca la plantilla y el ambiente de trabajo de la revista Cosmopolitan, referente absoluto de la ficción televisiva, empapándose de su día a día y entrevistando personalmente a las periodistas de la publicación neoyorquina. "Me reuní con unas 25 empleadas de diferentes rangos y me interesé por lo que hacían", desveló Watson. "Incluso pasé un tiempo con los que trabajan en el vestuario", añadió. "Nuestra ropa es más elegante que la suya porque oye, quiero que así sea, pero hice todo lo posible para que fuera realista".

Otra de las cuestiones que se abordan en la serie es el mundo de las redes sociales. Una de las protagonistas de 'The Bold Type' es la gurú del marketing digital en Scarlet. En la inmersión de Watson en la redacción de Cosmopolitan, cobró mucha importancia su encuentro con Elisa Benson, directora de todo el entramado de redes sociales, a quien dejó "fascinada" a la guionista y productora, de 52 años, no solo por su "juventud" sino por el papel que desempeña en la empresa. "Básicamente, está al mismo nivel que los editores con másteres que han trabajado en The Wall Street Journal o empiezan en Newsweek", afirma Watson. "Muchos millennials se hacen ahora con un nombre en las redes sociales. Su grado de importancia es enorme y yo, que soy de la Generación X, nunca logré algo así, por lo que creo que nunca lo entenderemos de la misma manera".

La serie sigue las andanzas amorosas y profesionales de su trío protagonista (Jane, Kat y Sutton) y al que acompañan Oliver Grayson (Stephen Conrad Moore), Jacqueline Carlyle (Melora Hardin), Alex Crawford (Matt Ward), Adena El-Amin (Nikohl Boosheri), Sam Page en el papel de Richard, Gildart Jackson como Ian Carlyle (pareja de Jacqueline), Adam Capriolo como el asistente 'drag' Andrew, y Mat Vairo como Scott Coleman. Junto a los encuentros y desencuentros entre este amplio elenco, uno de los puntos fuertes de la serie es su apuesta por abordar temas de actualidad (feminismo, racismo, relaciones amorosas no normativas, los derechos de la comunidad LGTBIQ+) desde un prisma progresista y moderno. Además de transitar en la superficie y de poder pasar un buen rato, en 'The Bold Type' hay más miga de lo que parece y sus guiones están perfectamente ensamblados, lo que le ha valido una respuesta favorable de la crítica, habitualmente recelosa ante productos de entretenimiento de este tipo.

La revista Cosmopolitan dio a conocer este verano una serie de secretos o cuestiones muy poco conocidas relacionadas con la serie. Algunas curiosidades llaman poderosamente la atención. Para empezar, la trama, excepto los primeros capítulos, no está ambientada en Nueva York, como nos quieren hacer creer, sino en Canadá: primero se fueron a Toronto y ya después se instalaron definitivamente en Montreal, Quebec. La razón es puramente económica: sale mucho más barato rodar fuera de la Gran Manzana. La grabación de la quinta temporada se complicó por la expansión de la pandemia y tuvieron que rodar las escenas más íntimas con mascarilla; obviamente, los movimientos de cámara son los suficientemente inteligentes como para sortear el cubrebocas y que no aparezca en el plano.

Por lo que respecta a la química que desprenden en la serie Meghann, Katie y Aisha, no es nada forzada. Nada más conocerse se hicieron amigas y tras rodar el capítulo piloto salieron juntan alargando la noche "bastante más de lo que esperaban". El currículum musical también une al trío protagonista. Katie participó en el talent show 'American Idol' cuando tenía 16 años, Aisha cuenta con su propio grupo, Dee Dee and the Beagles, y hasta Meghann ha hecho sus pinitos en Broadway. La pregunta que todos los fans de la serie se están haciendo en este momento es si habrá una adaptación cinematográfica. Katie responde: ''Hemos estado hablando sobre, en un par de años, estar dispuestas a hacer una película''.