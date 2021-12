"Nos cuesta mucho sacar la decoración de Navidad, pero todavía más guardarla"

Nos trasladamos a Orduña para conocer a la familia De la Fuente Vicente, compuesta por Rubén de la Fuente, propietario de la librería Mahor de Orduña, Estibaliz Vicente y sus dos hijas, Alaine y Elaia, de 13 y 9 años respectivamente. En pleno centro histórico de la localidad vizcaína, vive esta familia, que nos recibe con los brazos abiertos. Su gata Nala enseguida se acerca a nosotros atraída por la curiosidad y acto seguido nos saludan Rubén y sus hijas, que nos invitan a entrar en calor con un café recién hecho. En la calle llueve con ganas, así que se agradece aún más su invitación.

Estibaliz tarda en aparecer, está trabajando. Nosotros, mientras tanto, aprovechamos para montar los focos y preparar todo para las fotos que haremos después de la entrevista. Pasamos a la cocina y en la mesa nos sorprenden con una bandejita de palmeritas de chocolate de una panadería muy popular en la localidad. Nos ponemos cómodos y poco a poco empezamos con las presentaciones al tiempo que aparece Estibaliz. Se disculpa, aunque nos afirma que en breve puede que se ausente, pues son los gajes de teletrabajar.

Seguimos con las presentaciones en la cocina de la familia De la Fuente Vicente y poco a poco empezamos a conocer los orígenes de la librería Mahor, un negocio familiar, así como del sello editorial que Rubén ha creado recientemente. Además, descubrimos a una familia muy viajera, a Alaine, que sueña con ser actriz y que tiene como referente a Emma Watson, y a Elaia, que toca la bateria y le encantan las manualidades.

¿Os gusta la Navidad?

–Alaine de la Fuente: Mucho.

–Elaia de la Fuente: A mí me gusta todo lo que hacemos en Navidad.

–Alaine: Estar con la familia, los regalos... pero sobre todo el frío y ponerme bajo la manta para ver películas de Navidad.

¿Qué le habéis pedido a Olentzero?

–Elaia: ¡Lo que´ él quiera! Le he pedido un libro, no sé cuál me traerá...

–Estibaliz Vicente: El año pasado Olentzero le trajo 'Mafalda', pero no sé si lo entendía aún...

–Alaine: Yo he pedido una taza de Navidad, un pijama de Navidad, el último libro de J.K. Rowling...

–Estibaliz: Ya has quedado bien. Ahora di la verdad (ríen).

–Alaine: Sí, bueno, y un 'smart watch'.

–Elaia: ¡Yo también quiero uno!

–Alaine: Quiero uno para que cuente mis pasos y todo eso.

–Estibaliz: Sí, de esos en los que das todos los datos para estar controlada (risas).

–Alaine: Ah y una colonia, porque me regalaron una colonia por mi cumple, pero mi aita me la rompió sin querer se le cayó al suelo...

... y así ha estado perfumado para todo el año, ¿no?

–Alaine y Elaia: (risas)

¿Y vosotros? ¿Habéis pedido algo?

–Estíbaliz: Lo que me regalen siempre será bienvenido.

–Elaia: ¿Y tú, aita? ¿Qué has pedido? ¿Unos calzoncillos o esta vez otros calcetines de aguacates? (Ríen)

–Rubén: He pedido la paz en el mundo (les dice guiñando un ojo).

¿Cuándo sacaréis los adornos de Navidad?

–Estibaliz: Pues depende del año. A veces no lo hemos puesto hasta un día antes de Nochebuena...

–Rubén: ... De este finde no pasa.

–Elaia: ¿Vamos a poner ya el árbol?

–Alaine: Sí, pero ponemos un árbol y poco más. Nuestra decoración es muy básica. En cambio a mí me gusta al estilo americano, con muchísima decoración.

¿Y ponéis el árbol entre los cuatro o siempre hay alguien que se escaquea?

–Estíbaliz: Ejem... Decid la verdad...

–Alaine: ... lo ponemos mi madre y yo.

–Elaia: ¿Y yo qué?

–Alaine: Bueno, tú me ayudas a poner las bolas.

–Elaia: Sí. La estrella la pone Alaine, pero ¿me podéis levantar en brazos para ponerla yo este año?

–Alaine: Ya probaremos... (risas). Y para este año he pensado en distintas fotos para hacer a Nala, nuestra gatita.

–Elaia: Sí. Yo quiero ponerle un gorro de Papá Noel (risas).

Hablando de Nala... ¿cuándo ha llegado a vuestra casa?

–Alaine: Hace muy poquito. Tiene sólo 5 o 6 meses.

–Estibaliz: La adoptamos del refugio de Los Sabios.

–Alaine: En realidad yo quería adoptar a un perro, pero como no nos dejaban nuestros aitas, elegimos un gato.

–Estíbaliz: Es que con todo lo que nos gusta viajar... con un perro sería muy difícil. (Una mascota, el mejor amigo de los más pequeños de la casa. Descúbrelo en la página 20).

¿Y estáis contentas con Nala?

–Elaia: Sí. Yo estoy muy contenta con Nala. A mí me gusta mucho tener un gato.

–Estibaliz: Sí, pero luego no les gusta limpiar las cacas, las piedras... Os toca una semana a cada una.

–Alaine: A mí lo único que me molesta es cuando a las 5 de la mañana se me sube encima y me despierta, pero es muy cariñosa.

–Elaia: A mí me roba mis cosas. ¡Me ha quitado un Kinder Bueno y dos botes de Lacasitos!

¿No será otro ladrón?

–Alaine, Estíbaliz y Rubén: (Risas).

Y cambiando de tema... sabéis que en esta revista hablamos de las aficiones de nuestros huéspedes... ¿qué es lo que más os gusta hacer?

–Elaia: A mí me gusta hacer manualidades. Ahora estoy haciendo una cuerdita para llevar la mascarilla colgada del cuello. La estoy haciendo con abalorios, como un collar.

–Rubén: Todos los miércoles va a clases con una chica que estudió Bellas Artes y hace cosas muy originales.

–Estibaliz: Lo último que ha hecho es un eguzkilore con arcilla...

Y Alaine, ¿a ti te gusta también hacer manualidades?

–Alaine: Sí, pero no tanto como a ella. A mí me gusta salir con el grupo scout de montaña de Amurrio para hacer excursiones.

–Estibaliz: Elaia dibuja muy bien y es súper creativa. Y a Alaine le gusta tocar la guitarra y el piano.

–Elaia: ¡Y a mí la batería!

–Rubén: Todas las semanas nos toca vestirnos de rockeros (risas) para ir a clase.

Además, nos ha contado un pajarito que Alaine quiere se actriz... ¿es así?

–Estibaliz: Pues algún Oscar ya se llevará con los papelones que hace aquí en casa (ríen).

–Rubén: Hemos estado mirando algún sitio para que vaya a clases de Teatro, pero no hay por aquí cerca y tendría que ir hasta Bilbao...

–Alaine: Yo quiero ir a un lugar en el que nadie me conozca porque mientras esté aprendiendo prefiero lejos de aquí, por si se ríen. Me da vergüenza.

–Rubén: Cariño, no se va a reír nadie. Y todos cometereis errores, porque estáis aprendiendo.

¿Y por qué quieres ser actriz?

–Alaine: Me gusta hacer papeles y meterme en los personajes. Me gusta mucho Hermione, interpretado por la actriz Emma Watson, y soy fan de 'Harry Potter'. También sigo Go!azen en el móvil. ¡He sido la última de clase en tener uno! Y mis personajes favoritos son Enara y Garazi.

¿Y pasas mucho tiempo con el móvil?

–Alaine: No porque mis aitas no me dejan.

–Estibaliz: Controlamos el tiempo que utiliza el móvil.

¿Cómo?

–Estibaliz: Mediante la aplicación Qustodio. Busqué en Google una 'app' para poder controlar el tiempo. (¿Cómo delimitar el tiempo de uso del telefóno móvil en los jóvenes?, en la página 21).

–Alaine: Sí. Se pusieron a buscar y cogieron la que más controla y encima no se puede borrar.

¿Y cómo funciona?

–Estibaliz: Pues le aparece un cronómetro en el móvil con el tiempo que lleva y con el que le queda. Sólo puede estar media hora al día nada más, el viernes 45 minutos y el fin de semana tiene hora y media.

–Alaine: Y si un día uso menos el siguiente tengo más tiempo.

–Estibaliz: ¿Ah, sí? Primera noticia (ríe).

Y tú, Elaia, ¿qué quieres ser de mayor?

–Elaia: Cuando era más pequeña quería ser de todo. 'Hospitalera', cajera de supermercado, médico, peluquera, profesora... pero ahora ya no sé qué quiero ser.

–Estibaliz: Bueno, eres muy joven y aún tienes mucho tiempo para pensártelo.

Y con un aita librero, suponemos que son muchos los libros que hay en vuestras estanterías...

–Estibaliz: Sí. Leemos mucho, la verdad.

¿Qué libros recomendais para Navidades?

–Estibaliz: Yo trabajo como trabajadora social con víctimas de violencia de género y soy presidenta de la Asociación de Mujeres de Orduña así que me gusta leer libros feministas. Acabo de leerme 'El consentimiento', de Vanessa Springora, y también recomiendo 'El lunes nos querrán', de Najat el Hachmi, que también me ha gustado mucho.

–Alaine: Un libro que me gusta mucho es 'El Ickabog', de JK Rowling. (La familia De la Fuente Vicente te recomienda cinco libros para regalar estas Navidades, en las páginas 12 y 13).

¿Cómo empezó la librería Mahor de Orduña?

–Rubén: De la mano de mis aitas, Pedro y Horten, hace ya más de 25 años. Antes mi aita trabajaba en una empresa y mi ama en una fábrica, pero como vieron que no iban a ningún lado decidieron jugársela y abrir una librería. En la librería llevo ya quince años más o menos. Mientras estudiaba Comercio Internacional echaba una mano a mis aitas y cuando regresé de trabajar en Inglaterra, me puse al frente de la librería. A día de hoy mi aita, a sus 79 años, sigue estando en la librería siempre que puede. (Librería Mahor, un lugar de encuentro en Orduña, en las páginas 8-9).

–Estibaliz: Le viene bien...

–Rubén: Sí. Creo que es bueno para él y me echa una mano. Está en plena forma. Se hace ocho kilómetros al día.

–Estibaliz: Y además cocina muy bien.

¿Es difícil mantener una libería a flote en los tiempos que corren?

–Rubén: En Orduña mantener una librería sólo de libros es imposible, así que también tenemos prensa y papelería. Aun con todo, con la pandemia hemos notado que la venta de libros se ha incrementado, a pesar de que mucha gente compra en Amazon y en otras grandes plataformas. Yo sólo le pido a la gente que compre en su entorno y utilice la técnica de la espiral. Es decir, compra cada cosa lo más cerca posible de tu casa.

¿Y la gente llega a la librería con una idea clara de lo que quiere?

–Rubén: La gente va a la tienda y nos dice que quiere un libro para él o para alguien en concreto. Lo primero que le pregunto al cliente es qué suele leer, qué autores le gustan... y en base a eso les hago una recomendación.

¿Qué es lo que más triunfa?

–Rubén: En Orduña triunfa lo que sea local. José Luis Urrutia, por ejemplo, escribió una trilogía de la Edad Media y uno de sus libros está ambientado aquí. Y mi cuñado Joseba Egiguren, que escribió 'Prisioneros en el campo de concentración de Orduña (1937-1939)'. (Orduña, a orillas del río Nervión, en la página 14).

Además has puesto en marcha una editorial, Mahor Ediciones.

–Rubén: Sí. Hemos comenzado con Arantza Álava, una autora bilbaína que lleva años viviendo aquí en Orduña. Primero nos lanzamos con una recopilación de algunos poemas que había escrito, que publicamos bajo el nombre de 'Esencia urbana', con una tirada cortita, de 300 y pico ejemplares. Y ahora, con un volumen de relatos, titulado 'Peces de terraza', en el que nos hemos metido con 1.500 ejemplares. (Cómo crear una editorial desde cero, en la página 11).

¿Y os gustaría seguir?

–Rubén: Sí. Tenemos pensado seguir y tenemos algunos autores que ya nos han dicho que quieren publicar con nosotros. Nuestro ADN es publicar lo local pero no nos cerramos a publicar autores de otros sitios y estoy abierto a publicar novelas, cuentos o poesía, no me cierro a nada.

¿Y si pasamos a hablar de comida, a quién se le da mejor cocinar?

–Rubén: Pues a Alaine le gusta mucho hacer bizcochos.

–Alaine: Por las mañanas a veces hago crepes, tortitas y 'pancakes'.

–Elaia: Pero sólo a veces...

–Alaine: Aprendo viendo vídeos de 'Lolita la pastelera' en YouTube y además tengo un libro de cocina de MasterChef que utilizo de vez en cuando para hacer alguna receta, como los 'pancakes' con frutos rojos y sirope de chocolate. También aprendí a hacer cuscús con mi ama. (Descubre a 'Lolita la pastelera', el alter ego de Noelia Ortiz, en la página 16).

–Estibaliz: Sí. Presido la Asociación de Mujeres Feminista de Orduña y hacemos diversas actividades a lo largo del año y en el curso de cocinas del mundo Alaine aprendió a hacer ese plato.

¿Y qué os gusta comer?

–Elaia: (piensa) Huevos fritos solos, sin nada más y también bocata de Nocilla. Lo que menos me gusta es la menestra.

–Estibaliz: (Risas) Es que en el 'jantoki' comen mucha verdura y cuando llegan a casa se ponen en huelga. (Preparar un suculento revuelto de perretxikos y un 'pancake' de frutos rojos y sirope de chocolate. Consulta las recetas en la página 16).

¿Os gusta probar cosas nuevas?

–Estibaliz: Pues... yo pruebo siempre todo y en nuestros viajes sólo tenemos cuidado con el agua, por si no es potable. Lo único que no he querido probar son los gusanos y tampoco me gusta la morcilla.

–Rubén: A mí me encanta el revuelto de perretxikos con huevos de caserío, de la granja ecológica Oilobide, de nuestra vecina Ainhoa. Queda riquísimo.

–Estibaliz: Sí. Nos gusta mucho consumir producto de aquí, del pueblo. Las palmeritas y las pastas que os hemos puesto sobre la mesa son de aquí del pueblo. También encargamos lotes de carne de nuestro amigo Mikel, que tiene sus propias vacas, mermelada ecológica, zumo...

–Rubén: Somos unos locos de lo local. (Al mercado a comprar productos de kilómetro cero. Conoce las ventajas de seguir este estilo de vida en las páginas 18 y 19).

¿Cuál ha sido vuestro último viaje?

–Estíbaliz: Acabamos de volver en París.

–Alaine y Elaia: Para nosotras era nuestra primera vez allí.

¿Y qué es lo que más o ha gustado?

–Alaine: Todo es súper bonito.

–Rubén: Esti y yo hemos viajado mucho y nuestra idea siempre ha sido sumergirnos de lleno en la ciudad que estamos visitando. Vuelo y mochila.

–Estibaliz: Desde que tenemos a las niñas lo que hacemos es la primera noche sí que cogemos un sitio para dormir, pero las demás no. Siempre llevamos comida envasada por lo que pueda pasar, pero luego lo queremos es que conozcan los destinos, así que el plan es andar y andar.

–Elaia: Sí. En París hicimos 14 kilómetros, ¡jo...! (Ríen)

–Estibaliz: Ya os dije, llevad calzado cómodo porque vamos a andar... Siempre han respondido bien. Alaine con 8 años vino con nosotros a Namibia. Tenemos una amiga que es de allí y nos invitó a una boda...

–Rubén: ... a una boda espectacular. Aun así, a mí me fastidiaba mucho pensar que Alaine no iba a valorar todo lo que estaba viviendo. Nosotros hemos viajado mucho. Uno de los viajes más bonitos que hicimos fue a Chile, en el que fuimos hasta Argentina. India también lo disfrutamos mucho.

–Estibaliz: También hemos estado en Japón, en la India...

–Rubén: En Vancouver...

–Estibaliz: Es que yo viví en Seattle casi dos años y luego, con Rubén, nos recorrimos el Estado de Washington y subimos para Canadá en coche.

–Elaia: ... yo no...

–Rubén: ... tú no, pero nosotros sí (ríen).

¿A dónde te gustaría viajar a ti?

–Elaia: A Bombay.

–Estíbaliz: Lo dice por la canción de Mecano, la de...

–Elaia: ¡Hawaii, Bombay, son dos paraísos...! (dice cantando).

"He vivido casi dos años en Seattle y he recorrido el Estado de Washington y Canadá con Rubén" estibaliz vicente trabajadora social Nació en Basauri, aunque lleva veinte años en Orduña, la localidad natal de Rubén. Junto a él ha criado a sus dos hijas, Elaia y Alaine, y en la actualidad ejerce como presidenta de la Asociación de Mujeres de Orduña. Entre sus aficiones, además de la lectura, está la de hacer ganchillo, actividad que empezó debido al estrés.. Aunque en la actualidad ejerce de trabajadora social, trabajó a bordo del barco que iba de Bilbao a Portsmouth, donde conoció a Rubén, también miembro de la tripulación.

"Estuvimos con Alaine en una boda en Namibia, pero nos da rabia que no lo disfrutase por su edad" rubén de la fuente librería mahor Es de Orduña de toda la vida y antes de hacerse cargo de la librería Mahor estudió Comercio Internacional, pasó dos años en Inglaterra y, entre otras cosas, trabajó en el 'Pryde', el ferry de Bilbao. Lleva 15 años al cargo de la librería que crearon sus aitas, Pedro y Horten hace más o menos 30 años. Le encanta la lectura y tiene muchas aficiones, pero le falta tiempo, aunque nos confiesa que lo que más le gusta es viajar. En sus viajes tanto él como Esti han vivido multitud de historias en medio mundo.

"En la tele me gusta ver Go!azen y mis preferidos son Enara y Garazi, son de los de siempre" "Me gustan las manualidades y ahora estoy haciendo una cuerda para llevar la mascarilla" elaia de la fuente hija de rubén y estibaliz