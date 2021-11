Algunos de los bailes más exitosos de TikTok

Durante el confinamiento la plataforma TikTok vivió uno de sus puntos más álgidos, ya que pudo captar a muchos seguidores a su plataforma de entretenimiento momentáneo, ya que todos estábamos en casa sin poder salir debido al coronavirus. Para el que todavía no conozca esta red social, consiste en subir vídeos cortos y llamativos que puedan ser replicados por otros. Aun así, no siempre se busca esa imitación en el que te ve, aunque lo que triunfa es en replicar bailes o retos que están arrasando en todo el mundo. En definitiva, TikTok es el triunfo del micro-entretenimiento y las ganas de lograr una evasión momentánea de nuestro día a día viendo lo que hacen otros, y si podemos intentar hacer lo mismo.

A continuación mencionaremos algunos de los bailes que más éxito tienen o han tenido en la plataforma. Eso sí tenemos que tener en cuenta que la inmediatez o el cambio tan brutal que vive a diario esta aplicación de entretenimiento hace que sea materialmente imposible poner lo que triunfa ahora mismo en 'TikTok'. Por ello, mencionaremos algunos de los bailes virales que han triunfado, algunos de los cuales todavía se siguen realizando hoy día.

1- Empezaremos hablando del reto de la cantante y actriz Jennifer López. Por si el éxito profesional de esta mega estrella mundial no fuera suficiente por su trabajo en películas o en la música parece que también se ha decidido a arrasar en 'TikTok'. No cabe duda de que si estamos hablando de bailar y hacer vídeos entre las famosas que podíamos mencionar sin duda se encontraría ella, también conocido como JLo. Además si al reto le sumamos a Shakira parece que el éxito está más que asegurado ¿no? Pues el reto consiste en replicar en vídeos de Tik Tok algunos de los bailes que han hecho juntas en sus canciones. ¿Te animas a mover las caderas al estilo de Shakira?

"Me gusta ver vídeos de baile en TikTok y hacer coreografías con mis amigas con música de reguetón de fondo". Naira Barreros, hija de Harkaitz

2- En segundo lugar mencionaremos la canción 'Tusa' de Karol G y Nicki Minaj. Al fin y al cabo este tipo de canciones son muy gráficas y son muy fáciles de interpretar por la tiktokers, por ello triunfan. Desde el momento en que salió muchas de ellas, y ellos también, comenzaron a hacer su propio baile imitando las posturas o algunas partes de la coreografía del videoclip y algunos, por qué no, comenzaron a dar rienda suelta a su imaginación.

3- Otra de las canciones que ha conseguido colarse en los teléfonos de medio mundo es la canción 'Don´t Start Now' de la cantante Dua Lipa. Es otra de las canciones que ha triunfado. Tiene un baile, sencillo, pero rítmico, y ha llegado a conseguir millones de visualizaciones sin importar quién lo haga. En este sentido, la cantante londinense de 26 años ha logrado hacer una canción que aparentemente es fácil de interpretar en un baile para los millones de seguidores a esta plataforma de entretenimiento. La coreografía consiste en mover las manos pegadas a tu cuerpo a la altura de la cintura al ritmo de la música y poco subir las manos hasta los hombros haciendo el símbolo de dos en ambas manos. Luego varios movimientos de brazos a la altura de la cara y la cintura se intercalan para poco a poco retirarse como lo haría Michael Jackson con su famoso 'Moonwalker'.

4- Uno de los retos virales que más asombrado ha podido dejar a los más mayores es el del baile de la canción 'Can´t Touch This'. La canción es de 1990 y la interpretaba MC Hammer un rapero estadounidense conocido por su talento como músico y bailarín de ritmo frenético y pegadizo. Pues bien, la sorpresa viene cuando de su canción se escucha 'Can´t Touch This' y seguido se hace un silencio en el que los tiktokers tienen que hacer un baile y, ¿cuál es? Pues el de la famosa canción de Los del Río, 'La Macarena'. La peculiaridad es que el baile o mejor dicho el movimiento de manos tiene que hacerse a una velocidad alta para conseguir meterlo, y con mucho estilo, en el tiempo que la canción te deja para ello. Eso sí, una cosa buena que tiene este baile en contra de los demás es que no es necesario mover el cuerpo y que con algo de práctica se puede conseguir.

5- Por último hablaremos de la canción 'My number one baby' de la canción 'Relationship' del rapero americano Young Thug. Se trata de uno de los bailes de 'TikTok' más versátiles, ya que se puede hacerse sentado, con movimientos suaves o más fuertes, pero sobre todo es sencillo y elegante. Al igual que sucede en los demás bailes todos tratan de seguir la música mediante movimientos siguiendo una coreografía que como hemos dicho no es complicado pero requiere de practica. ¿Te animas a probar?