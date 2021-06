Agaporni, el pájaro del amor

El agaporni es un loro pequeño, de cola corta y gran colorido. Es de origen africano y es conocido vulgarmente como inseparables, ya que adoran vivir en pareja. Por esto también son conocidos como los pájaros del amor. Este ave pertenece a la familia de los loros y tiene su origen en distintos puntos del continente de África. El color de su plumaje es una de sus mayores características y es la que diferencia entre sí a las nueve especies diferentes de este tipo de ave. Por lo general, suelen ser pájaros que pueden estar en casa con bastante facilidad debido a que tienen un carácter muy abierto, lo que les hace ser muy simpáticos, juguetones y cantarines.

Aun así, puede haber casos en los que la relación no sea del todo buena tal y como les sucedió a Patxi Puñal y su familia que asegura que "no era la alegría de la huerta que digamos. No hacía más que chillar y revoloteaba más que la mandadedios. Salían todas las plumas volando. Le dio un infarto y a la familia le dije que a nadie se le ocurra reponer el pájaro. Habitará en nuestro corazón para siempre pero que no se os ocurra traer otro".

Sin duda, tener una mascota no es fácil y menos un pájaro que chille o hable por muy simpático que pueda ser. De todas formas habrá gente a la que la experiencia de nuestros protagonistas de este número de IN les parezca extraña, no les haya pasado o igual sí que se siente identificados de algún modo u otro.

Todas las especies del agaporni miden entre 12 y 17 centímetros, con un peso aproximado de 75 gramos y se alimentan de semillas, fruta y yemas. El nombre agaporni viene del griego, ágape significa amor y ornis ave. Por esto, este tipo de ave es comúnmente conocido como el pájaro del amor, además de porque adora vivir en pareja por lo que es más que recomendable tener dos ejemplares en casa.

Nueve especies nueve colores



El agaporni es un ave que destaca por su color, siendo ésta además una de las características que diferencia a las nueve especie de agaporni entre sí. En el agapornis fischeri destaca el color rojo intenso del pico y un degradado de naranja por la cabeza. El pecho es de color amarillo y la parte inferior del animal es verde. Entre todas las especies este es el que suele ser más común tener en casa. En cuanto al agapornis 'personatus' cabe destacar que tiene las plumas de la cabeza de un color negro intenso o un gris muy oscuro. En cuanto al pico también es de color rojizo y la zona del cuello es amarilla, seguida de un color verde claro en la zona de la espalda y toda la parte inferior del ave.

En tercer lugar tenemos al agapornis 'roseicollis', otra de las especie que más común es tener como mascota. Tiene un color verde muy llamativo que ocupa casi la totalidad de su cuerpo. Además, destacan unas plumas de color azulado, así como la parte de su cara que es naranja. En esta especie los colores son muy llamativos y eléctricos. Por otro lado está sin duda la especie de agaporni más complicada de encontrar, la agapornis 'canus'. En su caso la hembra es en su totalidad verde, en distintos tonos, y el macho además del verde tiene la cabeza y el cuello de color gris.

En quinto lugar está el agaporni 'taranta', que tiene el honor de ser el más grande de la especie gracias a sus 17 centímetros de largo. En su caso el macho es de color verde menos la cara de color naranja y la hembra es verde excepto los extremos de las alas que son negras. En sexto lugar está el agaporni nigrigenis, el más pequeño con un total de 13 centímetros de largo. En su plumaje se puede encontrar distintas tonalidades de verde y una zona en el pecho anaranjada.

Por otro lado, está el agapornis 'lilianae', especie protegida al igual que otras como la nigrigenis. Es de color verde y tiene un degradado en el cuello que hace diferenciar la cabeza naranja del cuerpo con una especie de collar amarillo. En cuanto al agapornis 'pullarius' es principalmente verde al igual que las otras especies pero en su caso la parte frontal de su cara es color naranja. Tiene como particularidad que en vez de crear nidos habita en termiteros, de ahí lo difícil que puede llegar a ser criarlos en cautividad.

Por último, el agapornis 'swindernianus' es la especie más difícil de conseguir. Es la única especie que nunca se ha importado a Europa y por tanto solo se puede encontrar en África, siendo la selva tropical más profunda su hábitat natural. Al igual que los demás tiene un color verde predominante en todo su cuerpo y en su caso posee una especie de mini collar de color naranja y negro en la parte del cuello y, también, tiene los colores rojo, azul y negro en la cola.