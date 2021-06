'Juego de Tronos': antes y después de

El creador de Juego de Tronos (Game of Thrones), George R. R. Martin, acaba de firmar un contrato millonario con HBO que garantiza una larga y próspera vida en esta plataforma audiovisual del entramado de ficción que le ha llevado a vender millones de libros. El acuerdo alcanzado con esta importante productora, que según desvela The Hollywood Reporter estaría tasado en cinco millones de dólares, confirma los deseos de sus seguidores más acérrimos de dar continuidad a la exitosa saga de Canción de Hielo y Sangre. De hecho, el escritor británico habría aceptado supervisar y producir hasta siete proyectos basados en su universo literario.

Juego de Tronos, la serie con más premios Emmy de la historia, se ha convertido en la gallina de los huevos de oro, y por ello aún queda mucho por explotar. De hecho, algunas fuentes apuntan a que HBO y HBO Max tendrían hasta cinco proyectos más sobre la mesa. No obstante, aún se encuentran en su fase embrionaria, por lo que no se sabe cuántos y cuándo serán confirmados. A modo de referencia, el contrato firmado por George R.R. Martin tiene una duración de cinco años, por lo que no debiéramos tener que esperar demasiado para tener noticias.

Lo que ya sabemos es que el primero en ver la luz será House of the Dragon, una precuela de Juego de Tronos, que tendrá también formato serie. Partiendo del libro Fuego y sangre, se relatarán los orígenes de los Targaryen 300 años antes de la lucha por el trono de hierro. Su estreno está previsto a finales del próximo año y ya sabemos quién dará vida al rey Viserys Targaryen, un hombre bueno que sólo quiere seguir el legado de su padre, y que ha sido elegido por los señores de Westeros para remplazar a Jaeherys Targaryen. Será el actor británico Paddy Considine, conocido por sus actuaciones en Peaky Blinders, El ultimátum de Bourne o The Outsider.

Otro de los proyectos del que podremos conocer más detalles próximamente, a pesar del secretismo que mantiene la plataforma estadounidense con todo lo concerniente a Juego de Tronos, será la adaptación de Los cuentos de Dunk y Egg. Y es que a principios de este año, HBO dio a conocer su trabajo de adaptación de la precuela de Canción dehielo y fuego. Por lo tanto, también podremos conocer el pasado de todo lo que conocemos hasta ahora. Antes de que el rey Robert Baratheon se sentara en el Trono de Hierro y su muerte sumiera a los Siete Reinos en el caos más absoluto, la familia Targaryen gobernaba un Poniente apacible con mano firme. En aquellas tierras, tranquilas hasta ese momento, se producirá un encuentro crucial entre Dunk, el escudero de un caballero errante, y Egg, un misterioso muchacho.

Pero además, en su acuerdo con George R. R. Martin, HBO incluye la compra de los derechos de producción y emisión de otras dos series creadas por él, Who fears death y Roadmarks. Eso sí, ninguna de las dos tiene relación con Juego de Tronos. El popular escritor deberá compaginar el compromiso adquirido con la productora estadounidense, con su trabajo junto a NBC en una película titulada In the lost lands y en la creación de otra serie. Vamos, que a R. R. Martin le ha salido más que rentable su salto al soporte audiovisual.

CANCELACIONES Y RUMORES

No obstante, no sería la primera vez que se cancela un proyecto anunciado. The Long Night era una serie spin-off anunciada en 2018 que esperaba haber comenzado su rodaje a principios de 2019 después de la realización del capítulo piloto. Pero a pesar de estar protagonizada por Naomi Watts, se canceló por las complicaciones halladas para desarrollar esta historia, que tenía lugar 8.000 años antes de lo narrado en Juego de Tronos.

Pero si por algo destaca Juego de Tronos es por su gran reparto coral. De hecho, es muy recomendable hacerse un croquis con los cientos de personajes que van apareciendo a lo largo de sus páginas. Aunque en la serie se centraron sólo en los más representativos, lo cierto es que no deja de venir bien un lápiz y un papel para dibujar el escudo de cada familia y su árbol genealógico.

Las divisiones entre los seguidores y los detractores de los personajes principales han dado para muchas sobremesas entre familiares y amigos, que hacen apuestas tratando de adivinar en qué personaje se centrará la próxima trama. Entre las figuras que más pasiones despiertan en todo el mundo están Danerys Targaryen, John Snow, Arya Stark y sus hermanos Sansa y Bran, Cersei Lannister o su hermano Tyrion. Habrá que esperar a finales del año que viene para volver a disfrutar de altas dosis de fantasía aderezada con un mix de lujuria, violencia, traición, amor y épica que escandalizó a muchos en el estreno de Juego de Tronos pero que lo ha convertido en seña de identidad de una serie aclamada por público y crítica.