Verstappen defiende el trono de la F1 ante Hamilton en una temporada con muchas novedades

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) defiende un título que desea recuperar el séptuple campeón inglés Lewis Hamilton (Mercedes) en el Mundial de Fórmula Uno, que arranca este fin de semana con el Gran Premio de Bahréin, un campeonato en el que Ferrari, la escudería de Carlos Sainz, apuntará alto y en el que el otro español, el bicampeón Fernando Alonso, espera seguir desarrollando 'el Plan', si se hace efectivo el progreso de su equipo, Alpine.





, de 24 años, que 'aparca' el 33 y-el que hasta hace nueve años acreditaba al campeón del mundo-, ganó hace poco más de tres meses el Mundial más apretado de los últimos años, destronando al siempre reinvindicativo Hamilton, de 37, que pretende convertir en compuesto su apellido, uniéndole el de su madre, Larbaselier. Un certamen que no se resolvió hasta la última vuelta de la última carrera, en Abu Dabi, a la que ambos contendientes llegaron empatados a puntos y que concluyó con una gran polémica., que presentó justo después de la última prueba dos (desestimadas) apelaciones -por considerar irregular el procedimiento del coche de seguridad que entró en pista y acabó alterando el orden de los dos primeros puestos en el último giro, en favor de 'Mad Max'- se conformó con ganar por (inédita). Pero por primera vez en ocho años la escudería alemana dejó ganar el de pilotos, que se anotó seis veces con las 'flechas plateadas' (la primera, en 2008, lo hizo con McLaren) el astro británico.La controversia acabó con la: posición que ahora ocupará el dúo integrado por el alemán Niels Wittich y el portugués Eduardo Freitas.Red Bull no se conforma con haber destronado a Hamilton. Con el, aspira a abrir una nueva era gloriosa, similar a la que encabezó el alemán Sebastian Vettel (ahora en Aston Martin) y en la que, gracias a la genial aportación del inglés Adrian Newey -el gurú de la aerodinámica-, encadenó cuatro 'dobletes' (mundiales de pilotos y constructores) entre 2010 y 2013.Visto lo visto en los, en Montmeló (Barcelona) y en Sakhir, el circuito de las afueras de Manama que albergará la primera prueba del campeonato, Newey no debe de andar muy alejado de haber dado de nuevo con la tecla.A grandes rasgos, la nueva reglamentación busca, eliminando la prohibición del, soluciones aerodinámicas que hagan que los coches no sean tan dependientes de los alerones -sobre todo del delantero-, que causan turbulencias en los monoplazas que ruedan detrás. Los neumáticos aumentaron su diámetro de, con lo que también cambian las suspensiones y los, para extraer más rápido el aire del suelo.La reciente ampliación delrefrenda la idea de que Red Bull y la joven estrella neerlandesa se imaginan un brillante futuro en común, en busca de un definitivo 'cambio de ciclo'. Algo que quiere evitar Hamilton que, trashace dos temporadas, aún aspira a convertirse en el primer octocampeón de la historia. Añadiendo éste a sus otros dos grandes récords históricos en la F1, los deque en ambos casos se elevan aEl excéntrico y espectacular campeón de Stevenage -que este año estrena compañero, su compatriota George Russell- se lamentó, después de las pruebas de la semana pasada, por no tener aún el coche que desea. Y apuntó que sus problemas "no se resolverán en una semana". Pero nadie duda de que Mercedes estará, de nuevo, en la lucha., la escudería más laureada de la historia, pero que no gana el Mundial desde 2007 -gracias al recién retirado finlandés Kimi Raikkonen- parece acercarse al lugar que quiere y estará al quite. Así se desprende de unos test en los que la 'Scuderia' parece haber dado uny que pusieron de moda el anglicismo, que refiere aly que fue uno de los principales problemas que tuvieron que resolver todos durante la pretemporada.El monegascoencabezó una vez la tabla de tiempos, fue dos veces segundo y otra más, tercero; mientras quefue primero, segundo y tercero en tres de las seis jornadas de probaturas.La pasada temporada, su séptima en la F1 y la de su debut en Ferrari, Sainz, de 27 años,el Mundial: dos puestos por delante de su compañero. Y al sumar cuatro, el talentoso piloto madrileño elevó asu relación dedesde que compite en la categoría reina.comenzó con problemas en Barcelona y arrancó con dudas los test de Bahréin, dondeacabaron contentos después de los dos últimos días de probaturas. El francés completóla penúltima jornada, mientras que el doble campeón mundial asturiano -autor de las 32 victorias que cuenta hasta la fecha España en la F1- cerró las sesiones de pruebas con una de: por detrás de Verstappen -el más rápido- y de Leclerc y justo por delante de Russell.Tras dos temporadas ausente -en las que ganó (dos veces) las 24 Horas de Le Mans (Francia), el Mundial de resistencia (WEC) y las 24 Horas de Daytona (EEUU) y debutó en el Rally Dakar- Alonso,, para readaptarse a la categoría y en espera de mejores oportunidades en espera del cambio de reglamento., un puesto por delante de su joven compañero galo y, tras admitir a Efe en Austria que cree que, elevó a 98 su relación de 'cajones' en la división de honor del automovilismo, al acabar: siete años después de haber firmado el anterior, en Hungría y en 2014.Se habla mucho dey aún no está del todo claro en qué consiste -aparte de ser una inesperada, sorprendente y muy exitosa campaña de mercadotecnia-, aunque en términos deportivos parece que la escudería gala buscará, de momento, podios, sin renunciar a victorias. Una cosa es, sin duda, significativa: Alonso da la impresión de estar contento.El genial piloto asturiano, de 40 años, regresa a, un circuito en el que: en 2005 y 2006 -los cursos que se anotó el Mundial, con Renault- y en 2010, con Ferrari, cuando se convirtió en el cuarto piloto de la historia, después del estadounidense Mario Andretti, del inglés Nigel Mansell y de Kimi, en ganar el día de su debut con la 'Scuderia'.En la pista de las afueras de la capital bahreiní, dey a la que el domingo está previsto dar, para completar un recorrido de, se rodará a partir del viernes. En unos entrenamientos que se completarán el sábado, horas antes de la calificación que ordenará la parrilla de la carrera. En la que, por primera vez en los 73 años de la historia de la F1, participará un chino:, con la escuderíaEn el primero de los-estaban previstos 23, pero Rusia, sancionada tras la, se cayó (al igual que el ruso Nikita Mazepin, sustituido en Haas por el danés Kevin Magnussen)- se rodará con la gama de(duro, reconocible por la raya blanca),(medio, raya amarilla)(blando, roja).Bahréin es el escenario en el que también festejó el mexicanouno de susen la categoría reina, en la que afronta su, la segunda con: escudería en la que será de nuevo compañero del campeón mundial neerlandés.'Checo', nacido hace 32 años en Guadalajara (Jalisco),el año pasado, en el que, además deelevó asu relación deEl bravo piloto tapatío también pedirá cartas en, la primera carrera de un Mundial que se reanudará sólo una semana después, eny que, en espera de que se pueda anunciar una sustituta para la excluida Rusia, integran, de momento, 22 carreras. Entre ellas, el debutante, el 8 de mayo; el del Estado español, eny el 22 de ese mes; y el de México, en el, que el 30 de octubre albergará la antepenúltima carrera de un certamen que se cerrará el 20 de noviembre, de nuevo en