Gasly domina el primer día en Bahréin ante el "nuevo" Mercedes y los problemas de Alonso

Trece días después de los test de Barcelona, los equipos de Fórmula 1 arrancaron las últimas pruebas de pretemporada este jueves en el circuito de Shakir (Bahréin) a las que Mercedes llegó sorprendiendo con un rediseño de su coche con pontones muy pequeños, pero que parecen no haber llegado a domar en un día en el que el francés Pierre Gasly fue el más rápido con su AlphaTauri, Carlos Sainz (Ferrari) acabó segundo y Fernando Alonso (Alpine) volvió a sufrir.





A busy day for some, and an eventful day for others!



Relive all the action from Day 1 of #F1Testing in Bahrain ??#F1 — Formula 1 (@F1) March 10, 2022

Lance Stroll and Fernando Alonso showcase the first bit of racing action for the season! ????#F1Testing #F1 pic.twitter.com/ermyLLpxuo — Formula 1 (@F1) March 10, 2022

El trazado asiático dio el pistoletazo de salida final para las últimas pruebas antes de encender elel primer semáforo verde de la nueva temporada marcada por el cambio de reglamentación técnica y los 'nuevos' monoplazas.Fue Gasly el que dejó la imagen más representativa de esto casi al final de la jornada, pero todos los equipos lo sufrieron en unos test en los que a diferencia de los de Barcelona son televisados, lo que permite apreciar más estos problemas que padecen los equipos.Sorprendió la aparición decon una novedad en su diseño respecto a hace unas semanas en los primeros ensayos en Montmeló (Barcelona). Así,se presentó en Sakhir concomo una solución para buscar más ventaja aerodinámica. La marca alemana se presentó con un diseño nuevo de los pontones, pieza que se usa principalmente para refrigerar el motor, mucho más estrecho. La ventaja de esto, a falta de probarlo realmente en pista, es que reduces espacio y por tanto resistencia del flujo de aire que le entra al coche por la parte delantera, lo que permite que este se dirija de forma más eficiente al difusor trasero y, por lo tanto, ganar carga aerodinámica; es decir,"Estamos muy orgullosos del concepto, ahora solo tiene que ser rápido", aseguró el 'Team Principal' de la escudería alemana, Totto Wolf, que sabe que cuando alguien pone en un pista "una innovación, luego hay un debate", en relación a su legalidad o no.Pero más allá de llamar la atención, Mercedes se centró en recabar datos y no en buscar una buena vuelta, lo que se reflejó en sus tiempos ya que el británicoa dos segundos de Gasly, mientras que su compatriota, quien rodó en la sesión matinal, finalizó undécimo a 2 segundos y 463 décimas de diferencia.Las 'flechas plateadas' no coparon los primeros puestos y el siete veces campeón del mundo estuvo, superado casi por medio segundo por su nuevo compañero de equipo en la sesión de la tarde.El mejor tiempo de este primer día fue para un, que con el AlphaTauri y la goma más blanda fue el único capaz de bajar de la barrera del 1:34 (), para finalizar por delante de los dos Ferrari, que mostraron un buen ritmo y buenas sensaciones.1:33.902 para el galo con, eso sí, el-el más blando de los que proporciona la marca italiana Pirelli; siendo el único, junto al canadiense Lance Stroll (Aston Martin), cuarto, que marcó su mejor tiempo con este compuesto. Recordar que la gama de gomas va del C1, el más duro, blanco y sin líneas; C2, blanco; C3, amarillo; C4, rojo; hasta el C5, el más blando, rojo y sin líneas.Por detrás de Gasly quedó el español, quien superó en la última media hora de sesión a su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc. Los, que marcaron su tiempo con el compuesto C3, volvieron a ser el equipo que mejores sensaciones transmitió por constancia en las vueltas, fiabilidad y seguridad en cada vuelta que ponían sobre el asfalto de Bahréin.Y eso que no fue una jornada fácil, ya que los pilotos volvieron a sufrir de 'marsopeo', la traducción al castellano de. Se trata de los, ocasionado por la vuelta del, un concepto aerodinámico que se ha reintroducido para mejorar el agarre de los monoplazas.Así, el piloto monegascose encargó de conducir el 'F1-75' en la sesión matinal, en la que fue el más rápido con un registro de, que finalmente fue elde esta primera jornada.Después del parón para comer, fue el turno de, que dejó claras también las buenas perspectivas iniciales que hay con el monoplaza de la 'Scuderia'. El madrileño dioal trazado bareiní, doce menos que su compañero, cuyo crono mejoró en casi dos décimas () para acabar por detrás de Gasly.Peor le fueron las cosas aen este primer día en Sakhir. El asturiano también rodó en la tanda vespertina y no se pudo escapar de los, que pasó casi más tiempo en el garaje que en la pista. La marca francesa continúa con problemas después de que el último día en Barcelona rodaran solo 12 vueltas y el español Fernando Alonso, bicampeón del mundo de F1 en 2005 y 2006, rodó solopor la tarde al tener que volver al garaje durante más de una hora, aunque el equipo no ha especificado la razón de los problemas.El bicampeón del mundo, con un mejor tiempo de, ely por milésimas algo mejor que el de su compañero Ocon.El galopudo completar; y ambos se quedaron a. Eso sí, Alonso protagonizó, junto al canadiense Lance Stroll (Aston Martin), el "pique" de estos entrenamientos al adelantarse mutuamente durante varias curvas.Por último, en cuanto a Red Bull, el actual campeón del mundo, el neerlandéseste jueves a pista y todo el trabajo lo desarrolló el mexicanoque acumuló un total de 138 vueltas y un mejor crono deEl, fue protagonista con su Red Bull ya que tuvo un día muy intenso, siendo; más de dos distancias de carrera.Sus tiempos, con el mejor a 2 segundos de Gasly, no fueron representativos a la hora de establecer conclusiones y tanto Red Bull como Mercedes continúan escondiéndose a dos días de acabar los test.Eso sí, Pérez fue el culpable de que las pruebas de este juevesya que a falta de ocho minutos para el final sufrió una extraña salida de pista. A baja velocidad ya que dirección de carrera estaba probando el coche de seguridad virtual y en el paso por la curva 9 del circuito de Bahréin, el mexicano iba en segunda marcha cuando, al salir de la curva, pisó el acelerador y perdió el control de su Red Bull, quedándose enganchado posteriormente en la grava; lo que le impidió moverlo provocando la