El equipo Haas de Fórmula Uno ha informado este miércoles de que el danés Kevin Magnussen es el elegido para sustituir al ruso Nikita Mazepin como piloto titular y para ser el compañero del alemán Mick Schumacher.





Welcome back, K-Mag! ????@KevinMagnussen will partner @SchumacherMick in our 2022 driver line-up ??#HaasF1 pic.twitter.com/L4bz9TfMcR