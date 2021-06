El gol ya no es un problema para España

El problema de la selección española ya no es el gol. No lo ha sido al menos en los dos últimos encuentros, en los que los pupilos de Luis Enrique han visto puerta con bastante facilidad, hasta el punto de endosarles sendas manitas a Eslovaquia, en el tercer y último partido de la fase de grupos de la Eurocopa, y a Croacia, en los cuartos de final. El criticado Álvaro Morata se ganó la confianza y el aplauso de su afición después de que en la prórroga encarrilara el triunfo de su selección ante los croatas y, con dos tantos en su haber, lidera el rankingde máximos realizadores del combinado español empatado con Pablo Sarabia y Ferran Torres.

Las dudas generadas tras el estreno contra Suecia, especialmente por la incapacidad de materializar las numerosas ocasiones generadas, se multiplicaron en el segundo choque, el que midió a España con Polonia y donde ofreció una imagen bastante más gris, sin tantas llegadas al área rival y en el que, además, Gerard Moreno falló un penalti.

Pero en la Eurocopa, donde el tiempo vuela y no hay apenas lugar para el lamento, esos dos primeros partidos de la selección española suenan a un pasado muy lejano. El presente manda, o al menos los últimos acontecimientos recientes, y estos tienen que ver con las dos goleadas. En dos plumazos, los pupilos de Luis Enrique se han quitado las dudas de encima y son ya el equipo más goleador del torneo gracias a los once tantos que han logrado en cuatro encuentros. Sin un gran goleador, porque Morata no lo es, pese a que está rindiendo a un buen nivel, el técnico asturiano ha conseguido unir a la causa del gol a un buen número de futbolistas, ya que a los tres futbolistas citados con anterioridad hay que agregar a Aymeric Laporte, César Azpilicueta y Mikel Oyarzabal.

Pero esa mejoría en el apartado ofensivo choca con las facilidades que encontró Croacia para hacerle tres goles a España y, lo que es peor de todo, igualarle un partido en el que perdía por una renta de dos goles a cinco minutos para el final. No termina de encontrar Luis Enrique un acompañante de garantías para Laporte, quien sin Sergio Ramos se ha erigido en el líder de la defensa. Probó con Pau Torres en los dos primeros partidos, pero ha sido Eric García quien ha acompañado al de Agen en las dos últimas citas.

Pese algún despiste, como el que tuvo frente a Robert Lewandowski, Laporte seguirá en el eje de la zaga el viernes frente a Suiza, donde Pau podría volver a ser su acompañante. Por lo pronto, ni el jugador del Villarreal ni el nuevo futbolista del Barcelona han ofrecido garantías, toda vez que se han mostrado bastante blandos en los choques, aunque sí han dejado detalles de la mucha calidad que atesoran para sacar el balón jugado desde la defensa, un aspecto al que Luis Enrique le da mucho valor. Un técnico, el asturiano, que podría perder por lesión a José Luis Gayà, lo que devolvería a Jordi Alba al lateral.

xhaka, baja en suiza



Quien no podrá disputar el partido de cuartos de final entre Suiza y España del viernes será Granit Xhaka, capitán y referente del combinado helvético. El que fuera reconocido como mejor futbolista en el duelo de octavos en el que su país venció a Francia, vio la segunda cartulina amarilla del torneo y se perderá, por acumulación de amonestaciones, el trascendental partido de cuartos.