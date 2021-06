Países Bajos y Bélgica, a por el pleno de victorias

El fútbol no para. La Eurocopa avanza inexorablemente hacia los octavos de final, que arrancarán el sábado, mientras se van completando los cruces de la siguiente ronda. Ayer domingo se dirimió el grupo A, que encabezó Italia, seguida de Gales y Suiza; y hoy lunes lo harán el B y el C. Por orden de aparición, en el tramo de las 18.00 horas –apuntar que los dos partidos de la tercera jornada de cada grupo se disputan a la misma hora–, comparecerán Macedonia del Norte y Países Bajos y Ucrania y Austria, equipos del grupo C. El combinado macedonio, con cero puntos y eliminado ya del torneo, tratará de lograr un triunfo moral ante la oranje, que conoce sus partidos por victoria y buscará el pleno. Ya clasificada para octavos y como primera de grupo, se espera que Frank de Boer introduzca un buen puñado de cambios en la alineación.

Así las cosas, el choque del grupo que más relevancia adquiere es el que medirá en el Arena National de Bucarest a Ucrania y Austria. Ambos están empatados a tres puntos y la igualada favorecería a los primeros, ya que han marcado un gol más, lo que les haría alcanzar los octavos de final en segunda posición. En tal caso Austria sería cuarta, con diferencia de goles en cero, lo que debería serles suficiente para pasar de ronda como uno de los cuatro mejores terceros clasificados. El que gane, será segundo y el que pierda deberá esperar para ver qué pasa. El combinado centroeuropeo recupera al díscolo Arnautovic para una cita tan señalada como la de esta tarde después de que cumpliera el partido de sanción que le impuso la UEFA por menospreciar a un rival tras marcar en el partido de la primera jornada ante Macedonia del Norte.

En lo que respecta al grupo B, cuyos encuentros arrancarán a las 21.00 horas, Bélgica se encuentra en una situación similar a la de Países Bajos, si bien necesita al menos un punto ante Finlandia para asegurarse la primera posición. El equipo dirigido por Roberto Martínez, que sufrió más de lo previsto para imponerse a Dinamarca, a la que remontó en la segunda mitad gracias a la aportación de Lukaku y De Bruyne, se medirá a los nórdicos en San Petersburgo. Finlandia, que cuenta con tres puntos en su haber, tiene que ganar si quiere ser primera de grupo, aunque un empate podría auparle a la segunda posición siempre y cuando Dinamarca se imponga a Rusia en Copenhague. Si Rusia gana o empata y los finlandeses empatan, acabarán terceros con cuatro puntos, lo que les haría estar pendientes del resto de terceros clasificados.

En el otro encuentro, el ya citado entre Rusia y Dinamarca, estos últimos tienen que ganar sea como sea y preferiblemente con más de un gol de ventaja, si quieren tener opciones de ser segundos. Para ello, además de ganar, deberán esperar una derrota de Finlandia ante Bélgica, lo que dejaría un triple empate a tres puntos entre Finlandia, Rusia y Dinamarca. A los rusos, por su parte, un triunfo les aupará como mínimo a la segunda posición, toda vez que no pueden ser primeros de grupo. Si empatan, acabarán la liguilla con cuatro puntos y en segunda o tercera posición, pero una diferencia de goles negativa que podría jugar en su contra en caso de ser terceros.