Una Ucrania de dos caras

Ucrania, una selección capaz de liderar la fase de clasificación de la Eurocopa por delante de la campeona, Portugal, o de empatar recientemente ante Bahréin y Kazajistán, mostró ante Macedonia del Norte sus dos caras para sacar adelante por la mínima (2-1) un partido crucial para acceder a los octavos de final.



La irregular Ucrania salió dispuesta a mostrar su cara más temible. Protagonizó un gran inicio, una salida en tromba, monopolizando las situaciones de ataque a través del dominio de la posesión, con Yarmolenko y Yaremchuk acaparando las ocasiones. La propuesta fue un atropello para Macedonia del Norte, que trataba de sobrevivir agazapada pero con múltiples fisuras en defensa, haciendo aguas por el centro y los costados, sufriendo lo indecible. Zinchenko ejercía de director de orquesta de los ucranianos, que apenas recibieron algún contragolpe. El partido tenía un nombre: Ucrania.



Si bien, el plantel ucraniano adolecía de falta de precisión en los metros finales, donde no terminaba de culminar con los últimos pases y los remates. Macedonia trataba de oxigenarse con alguna posesión prolongada, lo que apenas sucedía. Y es que Ucrania mordía en todas las posiciones del terreno de juego. Fruto de ese empeño, de ese carácter arrollador, Yarmolenko aprovechó una prolongación tras la salida de un córner para plasmar la superioridad de su equipo. El capitán firmó su tanto número 42 para quedarse a seis del récord de su actual seleccionador, Shevchenko, como máximo goleador de la historia de la selección.



El gol no cambió la dinámica del duelo. Ucrania persiguió ampliar la ventaja y Macedonia siguió sin capacidad de triangular, sin poder amenazar la meta rival. Con este guion, Yarmolenko asistió a Yaremchuk para dejarle solo ante el guardameta y cobrar una ventaja mayor. Una vez atizada por el 2-0, Macedonia fabricó su mejor ocasión, un gol de Pandev, pero a la postre anulado por fuera de juego.





