España se choca contra el muro Olsen (0-0)

Goles son amores y sin ellos ganar es casi una misión imposible. Así, la selección española, con Simón y Laporte en el once, tropezó en su estreno en la Eurocopa frente a una Suecia que se limitó a defender y que, casi sin querer, con Isak como gran protagonista, dispuso de las dos ocasiones más claras del encuentro. Mereció más España, pero perdonó en un mano a mano de Morata, que falla más que una escopeta de feria, y cuando encontró la portería sueca se topó con un enorme Olsen, que dejó su portería a cero de manera casi milagrosa. Inmerecido o no, los pupilos de Luis Enrique no pasaron del empate a cero en su estreno y ya hacen cuentas para tratar de ser primeros de grupo.

A la primera parte de España, y a su partido en general, solo le faltó el gol, el que es su principal problema. Que quizá no debiera serlo, porque en el banquillo se quedó Gerard Moreno, al que se le han caído los goles esta temporada, 30 nada más y nada menos, pero en ese empeño suyo por, vaya usted a saber qué, Luis Enrique decidió apostar por Morata de inicio. El mismo que falló un mano a mano frente a Portugal en el único amistoso disputado por la selección española en su preparación de la Eurocopa y que también acabó con empate a cero, y que ayer hizo lo mismo. Si el cansancio pudo servirle de excusa ante los lusos, ayer no tuvo a qué aferrarse.

El grosero error del delantero de la Juventus, que llegó precedido de un inexplicable fallo del central sueco Danielson, que se olvidó del balón y dejó solo a Morata al borde del área, afeó el excelente primer tiempo de los pupilos de Luis Enrique. Un equipo que le imprimió mucho ritmo al balón pese a los casi 30 grados de Sevilla a la hora a la que arrancó el partido, que llegó al área rival con cierta asiduidad y que rara vez movió el balón sin sentido. El 79% de posesión con la que España llegó al descanso fue una demostración de su superioridad sobre el terreno de juego; además, generó ocasiones suficientes como para haber marcado al menos un gol y llegar con ventaja al descanso.



APARECE OLSEN

Dani Olmo, un extremo que tiene el gol entre ceja y ceja y al que el Barcelona dejó marchar hace unos pocos años en dirección a Zagreb, antes de su explosión como futbolista, tuvo las dos primeras ocasiones de los españoles. Su primer remate se marchó alto y en el segundo obligó al guardameta Olsen a realizar una de las paradas del campeonato. Olmo recibió un sensacional centro de Koke, hiperactivo en la primera mitad, como su compañero de equipo Marcos Llorente, incansable, pero quizá algo desaprovechado en el lateral derecho, donde pierde su mejor virtud, su facilidad para asociarse con el gol y repartir asistencia. Pese a ello, asomó en numerosas ocasiones en el área rival.

Suecia, que pareció salir a verlas venir, se plantó en su campo desde el minuto inicial y se desentendió del balón por completo, hasta el punto de que Simón acabó el primer tiempo con más pases dados que cualquier otro futbolista sueco y entre Jordi Alba, Pau Torres y Laporte sumaron más pases acertados que toda la selección escandinava en el primer acto.

Sin Ibrahimovic, ausente en la Eurocopa por lesión, y el talentoso Kulusevski por coronavirus, Suecia lo confió todo al juego directo, a buscar el talento y la velocidad de Isak, que estuvo acompañado en ataque por el veterano Marcus Berg. Este último amenazó tímidamente a Pau Torres en un balón largo pasada media hora de juego y, tras el error de Morata en el mano a mano, Isak dispuso de una ocasión aún más clara para adelantar a su selección. El atacante de la Real aprovechó un despiste del central del Villarreal para pisar el área defendida por Simón, que hasta entonces no fue más que un espectador de lujo, y buscar el gol, pero apareció Llorente, salvador, para desviar el esférico la palo antes de que este cayera milagrosamente en las manos del portero del Athletic.

En su empeño por no irse de vacío, Dani Olmo obligó de nuevo a Olsen a realizar una buena estirada, con un despeje regulero que ningún futbolista de la selección española pudo aprovechar.



PERDONA BERG

Como era de esperar, tras la reanudación España no pudo mantener el ritmo del primer acto. Las llegadas por banda de Llorente y en menor medida de Jordi Alba fueron menguando, Koke no tuvo capacidad para mover el balón a la misma velocidad y Ferran Torres desapareció en combate. Pero Pedri, el más joven de cuantos ha convocado Luis Enrique, siguió manteniendo viva la chispa ofensiva del combinado estatal.

El monólogo fue similar al del primer acto, más pausado eso sí, y de nuevo fue Suecia quien dispuso de la ocasión más clara. A la hora de juego, Isak, cómo no, se inventó una jugada, dejó clavado de nuevo a Pau Torres y encontró solo a Berg en el segundo palo, pero este no supo rematar a gol.

Ahí se acabó el juego ofensivo de los nórdicos, que no inquietaron más a Simón. En el carrusel de cambios, además, el seleccionador sueco se lo quiso poner más fácil a Luis Enrique. Retiró a Isak y su equipo no volvió a pisar el área rival. El técnico asturiano quitó a Morata pasada la hora de juego, que se marchó pitado, y en lugar de dar entrada a Gerard Moreno, prefirió dejarle aún en la banda calentando.

La entrada del atacante del Villarreal junto a Oyarzabal a quince minutos para el final reactivó el ataque de España. Jordi Alba volvió a encontrar espacios por su banda y en los últimos cinco minutos del partido, ya en el tiempo de descuento, la selección española dispuso de hasta tres ocasiones para marcar. En la más clara, obra de Gerard Moreno, esto se volvió a encontrar con un inspiradísimo Olson, el muro ante el que se chocó España en su estreno en la Eurocopa.

LA FICHA

España: Simón; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Rodri (Min. 66, Thiago), Koke (Min. 87, Fabián), Pedri; Ferran Torres (Min. 74, Oyarzabal), Morata (Min. 66, Pablo Sarabia) y Dani Olmo (Min. 74, Gerard Moreno).



Suecia: Olsen; Lustig (Min. 75, Krafth), Lindelof, Danielson, Augustinsson; Larsson, Olsson (Min. 84, Cajuste), Ekdal, Forsberg (Min. 84, Bengtsson); Berg (Min. 69, Quaison) e Isak (Min. 69, Claesson).



Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia). Amonestó únicamente a Lustig, de Suecia.



Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada del grupo E de la Eurocopa, disputado en el estadio La Cartuja de Sevilla ante 12.517 espectadores.