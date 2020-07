Apoyar o evitar el "pacto de izquierdas"

El pacto de izquierdas que conformarían EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE ha sido protagonista en el sexto día de campaña a las elecciones al Parlamento Vasco del próximo 12 de julio en el que la industria también ha cobrado especial importancia.



Andoni Ortuzar ha pedido un resultado "rotundo" de su partido para evitar el "pacto anti PNV" que propugna Podemos con EH Bildu y el PSE-EE, mientras que Elkarrekin Podemos ha defendido que es "posible y necesario" un gobierno de coalición de izquierdas en Euskadi.



EH Bildu por su parte ha asegurado que Iñigo Urkullu tiene "cero credibilidad" y el PSE ha abogado por conformar un gobierno de ezquierdas sin esencialismos nacionalistas. Pablo Casado, en un acto de PP+Cs, ha advertido de que votar al PNV supone apoyar la fiscalidad de Pablo Iglesias.



PNV: Compromiso con el empleo y la industria y abogando por evitar un pacto de izquierdas

Iñigo urkullu en un acto de campaña este miércoles. J.M.M

?? @urkulluLHK: "Sumamos esfuerzo, trabajo y voluntad. Día a día, mes a mes, #empleo a empleo. Hace siete años nuestra economía estaba en recesión, en febrero de este año, habíamos reducido el paro hasta por debajo del 10%". #EuskadiZutik #Saldremos #U12 #12J pic.twitter.com/ZPfNKJS4pL — EAJ-PNV (@eajpnv) July 1, 2020

EH BILDU pone en duda la credibilidad de Iñigo Urkullu

Maddalen Iriarte en un acto de campaña e Tolosa. EH BILDU

Elkarrekin Podemos: una coalición de izquierdas en Euskadi

Desde Elkarrekin Podemos-IU defenderemos siempre los intereses de los y las trabajadoras. #PodemosGobernar pic.twitter.com/j3QuJuiqq4 — Miren Gorrotxategi (@MiGorrotxategi) July 1, 2020

PSE: un gobierno vasco de izquierdas sin esencias nacionalistas

Idoia Mendia en un acto de campaña de este miércoles. PSE

PP+CS:Votar al PNV apuntala al Gobierno de Sánchez

???? La coalición PP+Cs propone soluciones y respuestas a la crisis sanitaria y económica del #COVID19



?? @carlositurgaiz "Somos la alternativa a la caótica gestión del PNV; el señor Urkullu se ha mimetizado de la improvisación de Sánchez e Iglesias" en @Desayunos_TVE pic.twitter.com/4aFAs2uHgb — PP vasco + Cs (@PPmasCs) July 1, 2020

El presidente del EBB del PNV,, ha advertido este miércoles del "mal llamado 'pacto de izquierdas", que solo "esconde un pacto anti-PNV" y que seríapor lo que ha pedidoen las urnas el próximo 12J.Por su parte,se ha comprometido a sacar a Euskadi de la crisis económica y lograr su principal objetivo, ". Además, ha manifestado la apuesta por el sector industrial del Gobierno vasco y ha indicado que esperanen los próximos cuatro años.ha afirmado que Iñigoporque "en Educación, en Sanidad y en Políticas Sociales". A su juicio, "para gobernar hay que tener palabra, no promesas, y la palabra se cumple"En esta línea, Iriarte ha contrapuesto la "fiabilidad" de EH Bildu a la "falta de credibilidad" del PNV. Y es que ha subrayado que para"Y los cumplimos: dijimos que íbamos a desalojar al PP en Madrid y lo hicimos, que íbamos a sacar a Maroto del Ayuntamiento de Vitoria y lo hicimos, que íbamos a sacar a UPN del Gobierno navarro y lo hicimos", ha reiterado.Irene Montero ha arropado este miércoles a Miren Gorrotxategi en la carrera hacia lehendakaritza. Así, la ministra de Igualdad del Gobierno español ha defendido que es "que, que garantice lo común, que hable de una vez por todas de un sistema de cuidados y que garantice el derecho a cuidar y ser cuidado en condiciones de dignidad".por su parte ha advertido de "la amenaza de que.Ha criticado además que cuando se decretó la paralización de la actividad no esencial durante diez días "a la salud de la clase trabajadora". No podemos permitirlo. Esa es la receta de la derecha, del PNV, no la nuestra", ha enfatizado.Idoia Mendia ha subrayado este miércoles su compromiso por garantizar que el próximo Gobierno vasco hagay aporte soluciones para la salud, la reactivación económica, para que "nadie se quede atrás"."Hace cuatro años nos comprometimos a queque consiguiéramos íbamos a. El resultado: bajamos el paro por debajo del 10%;regularizamos más de 16.000 contratos; hemos desplegado el derecho a la vivienda y hemos impulsado el turismo", ha resaltado.Pablo Casado, ha advertido este miércoles de que votar alen los comicios vascos del 12 de julioque defiende el vicepresidente,y su partido, Unidas Podemos.Casado ha acudido junto a Iturgaiz a una empresa en Gasteiz y ha intervenido junto a él en un acto electoral en la capital alavesa,Ha señalado que es fundamental utilizar la capacidad fiscal de los tres territorios y elpara que puedan ser más competitivas y ha advertido de que la ú