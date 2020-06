¿Quién es el más izquierdista de todos? Iturgaiz dice que Urkullu

Urkullu se erige más que nunca en el candidato a batir, EH-Bildu le acusa de echarse en manos de Pedro Sánchez mientras que el PSE cree que es demasiado nacionalista para los socialistas. Y Mendia insiste una vez más en que es de izquierdas. Será porque Podemos volvía a reclamarse como el partido que hace de izquierdas todo lo que toca, en este caso al PSOE. Iturgaiz, por su parte, da un paso más y acusa al PNV de competir en ser más de izquierdas con PSOE y Podemos. Por cierto Urkullu sigue desgranando su programa económico, esta vez con su modelo de salida de la crisis.



URKULLU: RECORTES CERO

Urkullu: "Las políticas sociales son nuestro norte: Salud, Educación y Protección social representan más del 70% de nuestro gasto público. Euskadi ha sido pionera en impulsar políticas sociales. Una sociedad equilibrada socialmente es más humana".

IRIARTE: DE BRAZOS, PIES Y RODILLAS

.@MaddalenIriarte a Urkullu: «Quiere poner el país en pie mientras se echa en brazos de los que niegan el derecho a decidir».



Maddalen Iriarte a Urkullu: «Quiere poner el país en pie mientras se echa en brazos de los que niegan el derecho a decidir». El 12 de julio ni un voto para los que negocian con el 155 encima de la mesa.

El lehendakari y candidato jeltzale a la reelección en las elecciones al Parlamento Vasco del 12 de julio, Iñigo Urkullu, ha afirmado que su partido ofrece "más cohesión y más protección social" y ha apostado por un modelo de salida a la crisis por el covid-19 que "no incremente las desigualdades, sino que las reduzca" y "genere más y mejores oportunidades para todos". Urkullu ha sostenido que el proyecto del PNV para Euskadi "está centrado en mantener la cohesión social" y ofrece "". "Las políticas sociales son nuestro punto de partida y nuestro norte", ha aseverado. "Salud, Educación, Protección social, representan más del 70% de nuestro gasto público", ha subrayado. ", ha habido inversión y gasto público responsable,", ha reiterado.Urkullu ha fijado como objetivos; alcanzar la renta por habitante entre los primeros países europeos, así como "situar a Euskadi en el Top 10 Mundial del Indice de Desarrollo Humano; entre los cinco países europeos con menor desigualdad social; entre los seis países europeos con el mejor índice de igualdad de género y". "El futuro es más cohesión social, este el proyecto del PNV y el significado del voto al PNV", ha añadido.La cabeza de lista de EH Bildu para las elecciones autonómicas del 12 de julio, Maddalen Iriarte, ha acusado al lehendakari y candidato del PNV a la reelección, Iñigo Urkullu, de haberse" de quienes "niegan el derecho a decidir" a los ciudadanos vascos, por lo que le ha reprochado que hable de "" a Euskadi, cuando lo que hace en realidad es situarseante el Estado español.

Iriarte se ha referido, asimismo, al presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y a sus afirmaciones de que "hay que ponerse la camiseta de Euskadi". "Lo que hace el PNV en Madrid es cambiarse de chaqueta", ha ironizado la candidata soberanista. La representante de EH Bildu ha animado a todos los soberanistas de Euskadi a "llenar las urnas de votos por el derecho a decidir". "Ni unvoto para los del 155, ni un voto para los que negocian con el 155 encima de la mesa, ni un voto para los que se arrodillan en Madrid", ha manifestado.

GORROTXATEGI: HACER HISTORIA

Si el voto de la ciudadanía vasca vuelve a conceder la mayoría a los partidos de izquierdas, mis esfuerzos se volcarán en negociar con el PSE y EH Bildu la conformación de un gobierno de progreso.

MENDÍA: DE IZQUIERDA Y ÚTIL

??La salud no se garantiza con la identidad, se garantiza con más inversión, más colaboración y más eficacia en la gestión.



La salud no se garantiza con la identidad, se garantiza con más inversión, más colaboración y más eficacia en la gestión. Hay que pensar menos en quien tiene la competencia y centrarse en cómo respondemos a los retos que la Covid19 plantea para e futuro de Euskadi.

ITURGAIZ: EL 'IZQUIERDÓMETRO'

La candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, ha asegurado que volcará todos sus esfuerzos en negociar con PSE-EE y EH Bildu la conformación de un ejecutivo que, "", tenga una mujer como lehendakari, y se ha comprometido con la ciudadanía vasca acon una mayoría social de izquierdas".Gorrotxategi, ha explicado que, si el voto de la ciudadanía vasca vuelve a conceder la mayoría a los partidos de izquierdas, volcará todos sus esfuerzos en negociarde progreso "encabezado por la primera mujer lehendakari de la historia". "A las dos formaciones, les pido que acepten también ese mandato de la mayoría social vasca", ha dicho.La candidata socialista a lehendakari, Idoia Mendia, ha pedido a "esa mayoría social vasca que se siente progresista y no quiere enredos nacionalistas" que vote al PSE-EE, porque es la "que sabe comprometerse y pactar. Por eso, ha presentado a su partido como "", un "espacio central de la izquierda vasca no nacionalista, que cree en la pluralidad y practica el acuerdo" para resolver los problemas de la gente.Mendia, ha rechazado este martes que losdistraigan a las instituciones y partidos de "los retos" que tiene Euskadi, muy especialmente de los relacionados con la sanidad. "No podemos", ha subrayado Mendia, al tiempo que ha opinado que "ya es hora de que algunos superen sus tabúes internos".El candidato a lehendakari por la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz, ha señalado este martes que el lehendakari Urkullu "compite por ser", con los que se "ha mimetizado" en una gestión "desastrosa" y ha recordado que votar al PNV es "afianzar" a PSOE y Podemos en La Moncloa.El PNV se ha "contagiado de las políticas de Iglesias y de Sánchez", de quien "se le han pegado hasta los andares, lamentablemente", ha bromeado el candidato de la coalición PP+Cs, que ha considerado que la formación jeltzale "no es de izquierdas o de derechas" ya que, ha señalado," para ser "un entramado de clientelismo" al que "solo le importa"