10.000 vascos más que en las autonómicas de 2016 están llamados a las urnas

Un total de 1.794.316 vascos están llamados a las urnas este domingo durante la celebración de las elecciones al Parlamento Vasco, 10.899 personas más que en los comicios de 2016. El incremento más importante se produce en Álava, con 4.084 electores más, seguido de Gipuzkoa, que incrementa su censo electoral en 3.885 personas, y por último Bizkaia, que cuenta con 2.930 votantes más.

Estos comicios están caracterizados por el aumento de las solicitudes del voto por correo a causa de la pandemia del coronavirus. Han sido un total de 125.000 la peticiones para votar correspondencia, superando en 73.000 a las elecciones autonómicas de hace cuatro años.

Las cifras relacionadas con el proceso electoral han sido facilitadas este sábado por la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, en una comparecencia pública en la que ha estado acompañada de la consejera de Salud, que ha dado a conocer los nuevos datos de la covid.

En estas elecciones están llamados a votar un total de 1.794.316 votantes (1.718.318 residentes en el País Vasco y 75.998 residentes en el extranjero), lo que supone un ligero aumento en relación al censo de las autonómicas de 2016, que fue de 1.783.420 (1.714.261 de Euskadi y 69.159 del extranjero).

En esta ocasión, habrá 68.790 nuevos votantes, de los que 12.357 son jóvenes que han cumplido 18 años desde las últimas elecciones generales de diciembre de 2019.



VOTO CERA

El número de ciudadanos que están en el extranjero con derecho a voto se ha incrementado de 69.158 personas en 2016 a 78.825. En cuanto al voto CERA (electores residentes ausentes), el número de solicitudes aceptadas rondarán las 2.200 --aunque es un dato estimativo--, lo que supondría alrededor 2.200 menos que los votos de residentes en el extranjero que se contabilizaron hace cuatro años.

Beltrán de Heredia ha explicado que ha habido países donde electores vascos residentes no han podido ejercer su derecho a sufragio, como, por ejemplo, Cuba, del que no ha llegado ningún voto CERA. El dato definitivo no se sabrá hasta la próxima semana, cuando las Juntas Electorales Territoriales realicen el escrutinio definitivo.



COLEGIOS Y MESAS

Los locales para votar serán 761, lo que suponen 42 más que en 2016, gracias, según ha explicado la consejera de Seguridad, al "esfuerzo que han realizado los ayuntamientos para organizarlos con las medidas y recomendaciones de las autoridades sanitarias". Los colegios electorales están distribuidos territorialmente de la siguiente manera: 105 en Álava, 369 en Bizkaia y 287 en Gipuzkoa.

Habrá un total de 2.678 mesas (85 más que en 2016). Estas son más amplias porque deben permitir garantizar el metro y medio de separación entre las personas que componen las mesas para prevenir el contagio de la covid.

Serán por tanto, 24.102 personas designadas por sorteo para ser titulares (8.034) o suplentes (16.068), dos vocales y una presidenta por cada una de las mesas. Todo ello supone 255 personas más que hace cuatro años.



CANDIDATURAS Y PAPELETAS

Son 18 las candidaturas que se presentan en estas elecciones, de las que doce lo hacen por los tres territorios de la Comunidad, una en dos y cinco lo hacen solamente en uno.

Para votar, se han preparado más de 17.200.000 papeletas y casi millón y medio se sobres, distribuidos en las mesas de votación como para el voto por correo. Además, se han confeccionado 200.000 impresos de solicitud de voto por correo y otros tantos sobres y hojas de instrucciones, y 33.000 manuales de instrucciones para los miembros de las mesas.

Por otra parte, el Departamento de Seguridad, en colaboración con Cruz Roja y DYA, ha establecido también un servicio gratuito de traslado para las personas enfermas, incapacitadas o con movilidad reducida que deseen ejercer su derecho al voto. En los anteriores comicios fue utilizado por 141 ciudadanos.

Un mínimo de 300 patrullas de protección ciudadana por turno estarán vigilantes y atentas a las necesidades de seguridad que puedan plantear los locales electorales a lo largo de la jornada. Además, la Ertzaintza en su conjunto, desde los servicios de inteligencia, hasta las unidades más especializadas como Intervención, Brigada Móvil, Vigilancia y Rescate, Unidad Canina, Explosivos, Policía Judicial y Tráfico permanecerán durante toda la jornada en situación operativa.



DISPOSITIVO

El proceso de recogida, cómputo y transmisión de los votos se realizará a través de la red informática y de telecomunicaciones del Gobierno Vasco y que el encargado de llevarlo adelante será un equipo de más de 3.500 personas, formadas por personal de su Dirección, especialistas en telefonía, informática y comunicaciones.

Los resultados serán recogidos en cada mesa de votación por personal de la Administración vasca, que los remitirá a la central de recepción y tratamiento del Gobierno Vasco en EJIE, donde serán procesados para ser inmediatamente publicados en diferentes formatos adaptados a los requerimientos de internet y de los medios de comunicación.

La difusión pública de los resultados comenzará desde el Centro Oficial de Difusión de Resultados, situado en la Lehendakaritza, cuando el porcentaje de voto escrutado sea ya significativo en los tres Territorios Históricos, aproximadamente hacia las nueve de la noche.

A partir de ese momento, se abrirá públicamente el recuento de votos y de su correspondencia en escaños, que se irá actualizando constantemente hasta llegar al 100% de los resultados, sobre las diez y media de la noche.



CINCO COMPARECENCIAS

A lo largo de la jornada de mañana, el Departamento de Seguridad ofrecerá información sobre la evolución del proceso de votaciones de manera continuada, fundamentalmente a través de las intervenciones de la responsable del Departamento, que comparecerá en cinco ocasiones en el Centro Oficial de Difusión de Resultados.

A las diez de la mañana, la consejera comparecerá para informar sobre la apertura de las mesas. Una nota de prensa posterior recogerá en detalle las posibles incidencias de las primeras horas y, por su parte, el servicio de prensa del Departamento de Seguridad actualizará esta información durante toda la jornada.

A la una del mediodía, Estefanía Beltrán de Heredia comparecerá, de nuevo, para facilitar los datos de participación de las doce del mediodía (15,40% en 2016). Posteriormente, y ya durante la tarde, volverá a salir en rueda de prensa, a las seis, para difundir los datos de participación contabilizados una hora antes, a las cinco de la tarde (44,38 en 2016).



COMIENZO DEL ESCRUTINIO

La siguiente comparecencia de Beltrán de Heredia será con el escrutinio ya en marcha, cuando el porcentaje de voto escrutado sea significativo en los tres territorios, aproximadamente hacia las nueve de la noche, apenas una hora después del cierre de los colegios.

A partir de ese momento, la ciudadanía podrá seguir en directo la evolución del escrutinio con los datos que el Departamento facilitará ininterrumpidamente a los medios de comunicación, hasta llegar al 100% del escrutinio, aproximadamente hacia las diez y media de la noche, hora en la que la consejera informará de los resultados definitivos.

Para el seguimiento de las elecciones, se han acreditado u centenar de profesionales de los medios de comunicación, vascos y estatales, y se han facilitado 136 accesos informáticos por la Dirección electoral vasca a los medios, formaciones políticas y otros organismos para seguir en vivo a través de la intranet la evolución del escrutinio.

Se han atendido 250 consultas por escrito por el servicio electoral, cerca de 200 consultas ciudadanas por el teléfono de información Zuzenean (012) y el propio servicio electoral, y ha habido casi 67.000 visitas a la web www.elecciones.eus.